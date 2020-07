Paris : Un homme fonce sur deux terrasses de café à la suite d’un différent

Posted by La Rédaction on. Updated:

Un drame a été évité de justesse ce midi à Paris lorsqu’un homme, postier de profession, a volontairement foncé avec son véhicule sur deux terrasse de café parisienne.

L’incident s’est produit ce midi comme le rapporte Le Parisien. Selon les premiers éléments, le postier aurait foncé avec son véhicule de service sur deux terrasses de café à savoir le Grain de Folie Montmartre et le restaurant Marcello situés dans le 18ème arrondissement de Paris.

Le quotidien précise qu’un différent entre des commerçant et le postier serait à l’origine de cet incident qui aurait pu coûter la vie à plusieurs personnes qui se trouvait à l’extérieur en train de manger. « C’est à la suite d’un différend entre des commerçants et ce postier que ce dernier est remonté dans sa camionnette et a foncé sur deux terrasses » a expliqué une source policière à nos confrères.

Cette dernière qui a précisé qu’aucune connotation terroriste était liée à ce geste. L’homme a été immédiatement interpellé par la police avant d’être placé en garde à vue. Il n’y a aucun blessé.

Par La Rédaction