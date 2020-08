Pornic. La fillette intoxiquée par du détergeant dans un restaurant ne peut plus manger normalement

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Il y a un an jour pour jour, la petite Elisabeth originaire de la région parisienne, avait été grièvement intoxiquée après avoir avalé du détergent alors qu’elle se trouvait dans un hôtel-restaurant avec ses parents.

Leur vie a basculé le 1er août 2019 après avoir déjeuné dans un hôtel-restaurant de Pornic avec leur fillette alors âgée de 22 mois.

Ce jour-là, les parents d’Elisabeth lui commande un jus de raisin mais lorsque l’enfant goûte à la boisson, celle-ci recrache immédiatement le liquide tout en hurlant, avant que ses lèvres ne se mettent à gonfler. Ses parents ne le savent pas encore mais leur petite fille vient en effet d’ingérer de la soude caustique, un puissant détergeant destiné à nettoyer la vaisselle de l’établissement.

Elle ne peut plus rien avaler

Depuis ce drame, la petite fille a subi 17 opérations chirurgicales et ne peut plus manger comme avant. Elisabeth qui fêtera prochainement ses trois ans, a eu l’œsophage entièrement brûlé par le produit. L’enfant est obligé d’être alimenté quotidiennement par une sonde. Ses parents ont quant à eux accepté de se confier aux journalistes de France 3 pour exprimer leur désarroi face à cette situation compliquée d’autant plus que l’enquête se poursuit.

De son côté, Ouest-France précise que le propriétaire du restaurant La Fontaine aux Bretons risque quant à lui jusqu’à trois ans de prison à la suite de cette erreur humaine causée par l’un des salariés de l’établissement. Un membre du personnel qui a depuis les faits été licencié de cet hôtel-restaurant.

Par Jérémy Renard