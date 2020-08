Beyrouth : Une terrible explosion fait 27 morts et 2500 blessés

Posted by Jérémy R. on

Ce mardi 4 août, au moins 27 personnes sont mortes et 2500 autres ont été blessées dans deux explosions survenues à Beyrouth (Liban).

Les puissantes déflagrations dont on ignore encore l’origine, se sont produites dans la zone du port de la ville. Sur les images relayées sur les réseaux sociaux, on peut-y voir un incendie déclaré quelques instants plus tôt à proximité des quais du port, lorsque de puissantes explosions soufflent les vitres et immeubles aux alentours dans un rayon de kilomètre très élevé.

Une puissante déflagration

Selon un tout premier bilan, au moins 27 personnes ont été tuée et 2500 ont été blessées à la suite de ces deux explosions spectaculaires.

A la suite de ce drame, une réunion urgente a été mise en place par le Conseil supérieur de la Défense, réunissant le président libanais, Michel Aoun. De son côté, le Premier ministre, Hassan Diab, a annoncé une journée de deuil national ce mercredi pour « pour les victimes de l’explosion du port de Beyrouth. ».

Emmanuel Macron exprime sa solidarité envers le Liban

Ce mardi soir, le Président de la République, Emmanuel Macron s’est exprimé sur les réseaux sociaux : « J’exprime ma solidarité fraternelle avec les Libanais après l’explosion qui a fait tant de victimes et de dégâts ce soir à Beyrouth. La France se tient aux côtés du Liban. Toujours. Des secours et moyens français sont en cours d’acheminement sur place. » a-t-il déclaré.

Par Jérémy Renard