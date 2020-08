Fortnite. Epic Games implante (enfin) ses voitures dans le jeu

Depuis ce mercredi, les joueurs peuvent désormais conduire des véhicules en plus des traditionnels bateaux et des hélicos.

Il était temps… Annoncé depuis le début de la nouvelle saison, l’implantation de nouveaux véhicule s’est faite ce mercredi 5 août dans le jeu à succès d’Epic Games, à savoir Fortnite.

Les joueurs peuvent donc conduire plusieurs types de véhicules qui sont répartis sur la carte du Chapitre 2 – Saison 3 du jeu. Quatre types de véhicules sont disponibles à savoir : Une petite voiture, une voiture standard, un camion ou encore un gros Pick-Up.

Tous les véhicules n’auront pas les mêmes capacités et la même durabilité. Les véhicules plus gros consomment plus d’essence et sont plus lourds sur la route tandis que les véhicules plus petit sont plus rapide mais pas spécialement plus robuste… Les joueurs devront régulièrement être attentif à la jauge d’essence, car oui, comme dans le monde réel, il vous faudra faire régulièrement le plein après de longue distance.

Ces nouveaux véhicules peuvent être utiles pour par exemple écraser un ennemi ou encore rejoindre la zone hors-tempête lorsque vous vous trouvez trop loin. L’arrivée de ces nouveaux véhicules a été plutôt bien acceuillie par la communauté de Fortnite qui continue à rassembler des milliards de joueurs à travers le monde.

Par Jérémy Renard