Val-d’Oise. Agression dans une laverie : 3 suspects mis en examen

Le père de famille avait porté plainte après avoir été violemment agressé par un client pour lui avoir demandé de porter un masque.

Deux des suspects, des frères de 23 et 27 ans sont mis en examen pour « violences aggravées » et ont été placés en détention provisoire.

Selon Le Figaro, ils se sont rendus au commissariat ce mercredi et l’un d’eux était accompagné d’un avocat. Le troisième homme, leur oncle de 51 ans, a été mis en examen pour « non assistance à personne en danger » et placé sous contrôle judiciaire.

Une violente agression

Dimanche dernier, ce client d’une laverie automatique de Soisy-sous-Montmorency avait été roué de coups par quatre personnes. Quelques instants avant l’agression, ce père de famille âgé de 44 ans qui était accompagné de ces deux enfants de cinq et sept ans avait demandé à l’un d’eux de bien vouloir porter un masque.

S’en est alors suivie une altercation verbale entre les deux hommes avant que le jeune homme ne revienne accompagné quelques instants plus tard de trois personnes.

Deux d’entre eux ont alors frappé la victime devant ses enfants, à coups de bâtons tandis que deux autres ont frappé à mains nues comme en témoignent les images de vidéosurveillance de l’établissement.

Le père de famille souffre d’un traumatisme crânien avec une plaie et de multiples contusions comme le souligne 20 Minutes.

