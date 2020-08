Identité visuelle d’une entreprise : importance et composantes

Posted by La Rédaction on. Updated:

Au cours des deux dernières décennies, une notion a beaucoup émergé dans l’univers des entreprises : l’identité visuelle. A l’ère du digital, il est de moins en moins admis qu’une entreprise existe sans identité visuelle. Il y a donc lieu de définir cette notion, d’identifier ses composantes et surtout d’indiquer son importance dans la vie de l’entreprise moderne. C’est ce que ce contenu s’apprête à vous livrer.

Une identité visuelle : qu’est-ce que c’est ?

Aujourd’hui, il est facile de se lancer dans l’e-commerce ou de mener les activités de votre entreprise en ligne grâce à Internet, qui offre de grandes possibilités. Pour la réputation de votre entreprise, Internet vous aider par exemple à trouver facilement comment faire une carte de visite gratuite, comment créer un logo ou encore comment trouver un nom d’entreprise original pour votre boîte. Mais à quoi serviront ces différentes solutions ? A véhiculer l’identité visuelle de votre entreprise.

Cette notion fait donc référence à tous les signes et éléments que comportent vos documents et vos supports de communication pour aider à identifier votre entreprise. Autrement dit, l’identité visuelle est l’ensemble des éléments graphiques permettant d’identifier votre boîte. Ses composantes sont :

le nom qui est généralement la marque ;

le logo ;

la griffe ;

le slogan ;

l’emblème ;

la typographie ;

le code couleur ;

les pictogrammes.

Généralement, tous ces éléments graphiques sont détaillés et insérés dans un document unique qu’on appelle la charte graphique d’une entreprise. Le principal enjeu de l’identité visuelle réside en la valorisation de la marque via des points de reconnaissance précis.

Quelle est l’importance de l’identité visuelle ?

Grâce aux différentes composantes de l’identité visuelle, l’entreprise retrouve une image et parvient à communiquer ses valeurs, sa vision et sa culture au public. Sur la base de la charte graphique qui régit l’usage des différents éléments de communication (couleurs, formes, taille, police, etc.), les signes identitaires favorisent la cohérence entre tous les produits et services d’une marque.

En fait, l’importance des éléments visuels réside dans leur capacité à s’inscrire dans la stratégie de communication de l’entreprise et à faciliter sa promotion et celle de ses offres. L’identité visuelle embrasse ainsi l’univers complet d’une société et se transmet à travers chaque support de l’entreprise. Elle permet notamment :

de capter et ensuite de maintenir l’attention du client ;

d’asseoir la réputation et la notoriété d’une entreprise ;

de confirmer la crédibilité de l’entreprise auprès de ses fournisseurs et partenaires commerciaux.

On pourrait ajouter que l’identité visuelle se décline comme le repère de l’ensemble des échanges commerciaux d’une boîte. Mieux, elle est une image marquante dans l’esprit des clients, qui s’en souviennent facilement et l’associent à l’entreprise. En elle, se trouvent tous les attributs qui font la spécificité et la particularité de votre boîte.

Que vous ayez le statut d’auto entrepreneur ou qu’il s’agisse d’une SARL, l’identité visuelle est importante pour vous démarquer et représente le sceau sous lequel vous développez vos activités.