Babyland – Amiland : (Reportage) Dans les coulisses d’un petit parc d’attraction familial à succès

Le parc d’attractions familial situé à Saint-Pierre-du-Perray dans l’Essonne, nous a ouvert ses portes le temps d’une journée.

Situé à trente kilomètres au sud-est de Paris, en France, Babyland – Amiland est un parc d’attraction familial racheté en 1997 par la famille Lapère.

De la descente aux enfers jusqu’au succès !

Deux ans plus tard, c’est la catastrophe ! Babyland est ravagé par la terrible tempête de 1999. Il faudra près de dix ans à la famille Lapère pour remettre en état le parc situé sur un terrain boisé en partie détruit par de nombreuses chutes d’arbres.

Après une décennie de travaux et de remise en état, Xavier et Alexandra Lapère peuvent enfin ouvrir Babyland en 2008, le parc d’attraction étant essentiellement destiné aux enfants en bas-âge jusqu’à 12 ans. A cette période, celui-ci propose près d’une douzaine d’attractions dont de nombreuses structures gonflables qui font le bonheur des tout petits.

Une famille soudée

Quelques années plus tard, Babyland dont la mascotte est un petit lapin du nom de Winno, commence à prendre de l’ampleur. Xavier confie la direction d’exploitation du parc à son fils Geoffrey en 2012 qui œuvrait déjà aux côtés de ses parents en parallèle de ses études.

Le parc gagne ainsi en notoriété et se renouvelle sans cesse avec de nouvelles attractions. En 2014, Babyland connait un véritable tournant avec l’arrivée de son tout premier manège à sensation destiné à un public plus grand, à savoir « La montée Fantastique », une tour avec une chute vertigineuse de 17 mètres, importée par le fournisseur Italien SBF Visa Group. Puis d’autres attractions comme le toboggan géant, la grande roue, le bateau pirate arriveront dans les années qui suivent et contribueront ainsi au succès du parc qui se nomme désormais Babyland – Amiland. Le parc qui vient récemment de proposer son tout premier spectacle qui s’intitule « Circus Titi », une troupe de cirque familial qui se produit à plusieurs heures de la journée.

Les visiteurs au rendez-vous

Depuis 2014, les visiteurs sont au rendez-vous à Babyland – Amiland. Le parc d’attraction familial qui dispose de 33 attractions, connait une belle croissance de fréquentation passant ainsi de 85.000 visiteurs / annuel à 210.000 visiteurs / annuel.

Malheureusement, la crise sanitaire liée au Covid-19 n’aura pas épargnée Babyland qui a été frappé de plein fouet. Le parc a connu un fort préjudice à la suite de ces trois mois de fermeture forcé imposé par le gouvernement. Malgré ce nouveau coup dur, la famille Lapère met tout en œuvre pour innover et proposer toujours plus d’attractivités à sa clientèle.

De nouvelles attractions à sensation à venir

La famille Lapère qui espère ainsi que les fréquentations vont repartir à la hausse après la crise sanitaire, sont déjà en train de plancher sur leurs futurs projets.

A commencé par l’arrivée d’une base aquatique. « Si aujourd’hui nous proposons une rivière canadienne pour rafraichir nos visiteurs, nous souhaitons désormais leur proposer une zone entièrement rafraichissante. » nous confie Geoffrey Lapère.

Côté attraction à sensation, le parc aimerait proposer prochainement à ses visiteurs, un Coaster train de la mine, une tour panoramique à sensations ainsi qu’un monorail en altitude afin que ces derniers puissent pleinement profiter du parc qui est implanté en pleine forêt de Rougeau.

La famille Lapère qui se félicite du succès de ce parc d’attraction Essonnien, compte bien faire évoluer son parc familial tout en gardant l’esprit festif sans avoir la prétention de devenir aussi conséquent qu’un Parc Astérix ou un Disneyland Paris.

Vous l’aurez donc compris, Babyland – Amiland, a encore de beaux jours devant lui et promet pleins de nouvelles surprises pour les années à venir.

