Loft Story : L’ancien candidat, Jean-Edouard Lipa, va subir une lourde intervention pour la survie de sa jambe

Il y un mois on m’a diagnostiqué un double anévrisme de 10 cm de l’artère proplité de la jambe gauche ayant deja entraîné l’obstruction de 2 des 3 artères inferieurs. Les consequences sans intervention étant l’embolie pulmonaire ou l’amputation de la jambe. Le 25 septembre je serais donc au bloc pendant 4 à 6h pour tenter de réparer cette jambe qui me fait tant défaut.