Pour célébrer la ligue des Champions, SodaStream lance des bouteilles collector à l’effigie de Lionel Messi & de Paul Pogba

SodaStream, première marque d’eau gazeuse en volume dans le monde, rachetée par PepsiCoen 2018, annonce aujourd’hui le lancement de ses bouteilles collector réutilisables en édition limitée pour les fans de football. Cette édition exclusive estune nouvelle étape dans le partenariat SodaStream x Pepsi MAX®, après le succès du lancement, en début d’année, d’une nouvelle gamme de concentrés PepsiCo en France, en Allemagne et dans les pays nordiques.

Les bouteilles réutilisables SodaStream x Pepsi MAX x Ligue des Champions UEFA ont été spécialement conçues pour que les fans de football puissent réaliser chez eux leurs boissons PepsiCo préférées avec les concentrés SodaStream x Pepsi MAX, tout en ressentant l’énergie et l’excitation que dégage la plus prestigieuse compétition de football en Europe.

Des bouteilles à l’effigie des stars du football comme Lionel Messi & Paul Pogba

Le pack en édition limitée inclut 3 bouteilles réutilisables d’un litre: la solution parfaite pour une soirée foot à la maison entouré de ses amis et de sa famille. Ce kit transporte l’excitation du football directement dans votre salon tout en évitant l’utilisation de plastique à usage unique. On retrouve sur le trio de bouteilles réutilisables aux effets métalliques, les portraits des superstars Lionel Messi et Paul Pogba ainsi que le dessin de l’iconique trophée de la Ligue des Champions UEFA. L’édition limitée des bouteilles réutilisables est disponible en exclusivité sur le site sodastream.fr à partir du 4 août 2020. PVC: 29,99€.

