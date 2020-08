Coronavirus. Le festival Essonne en Scène annulé !

Posted by Jérémy R. on. Updated:

La seconde édition du festival Essonne en Scène par les Francofolies dans le domaine de Chamarande n’aura malheureusement pas lieu.

Coup dur pour les festivaliers qui avaient prévu de participer à la seconde édition du festival Essonne en Scène par les Francofolies. Ce vendredi 21 août, le service presse a appris la mauvaise nouvelle.

« Malheureusement la nouvelle vient de tomber le festival est annulé. » nous a fait savoir le service de communication qui a publié un communiqué dans la foulée.

Le festival avait déjà été reporté en juin dernier

« C’est avec le plus grand regret que le Département de l’Essonne annonce l’annulation de la deuxième édition d’Essonne en Scène par les Francofolies prévue du 4 au 6 septembre 2020. » expliquent les organisateurs.

Face à l’évolution défavorable de la situation sanitaire, le Conseil départemental et l’Essonne ainsi que les équipes des Francofolies ont décidé le festival afin de préserver la sécurité de tous.

Nous avons pris à regret la décision d’annuler la 2e édition #EssonneenScène. L’évolution de la situation sanitaire & les préconisations gouv. ne permettaient pas de la maintenir. Merci à tous : artistes, équipes public. Rdv l’année prochaine 🤞@GrosAurelie @francofolies https://t.co/ovPFzCgcyZ — François DUROVRAY (@durovray) August 21, 2020

« Le Conseil départemental de l’Essonne tient à remercier pour leur soutien et leur confiance les artistes qui avaient tous répondu présent jusqu’au dernier moment, le public qui a rêvé à ses côtés de concerts grandioses dans le fabuleux domaine de Chamarande, ses partenaires toujours aussi fidèles et tous les équipiers et techniciens passionnés qui sont restés mobilisés pour que vive le festival. » précise le communiqué.

Le festival prévoyait d’accueillir les artistes Christophe Maé, Therapie Taxi, Roméo Elvis ou encore le chanteur M pour trois jours de concert dans le prestigieux domaine de Chamarande connu pour son emblématique château.

