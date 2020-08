Doubs : Un père de famille frappé à coup de marteau sur le crâne pour une réflexion à la plage

Posted by La Rédaction on. Updated:

Un père de famille qui s’était fait bousculer quelques instants plus tôt par un adolescent sur une plage, a été frappé à coup de marteau.

Une réflexion qui s’est terminée en drame. Jeudi dernier, un père de famille venu profiter de la plage de Pont-de-Roide au bord du Doubs, patientait dans la queue du plongeoir, une attraction particulièrement favorite de la région.

Un adolescent est passé devant lui choque que le père de famille n’a pas apprécié, demandant ainsi au jeune homme de patienter comme tout le monde. Selon l’Est Républicain qui révèle l’information, l’adolescent n’aurait pas supporté la remarque de l’adulte. Il a alors tenté d’asséner un coup de poing au trentenaire avant de faire appel à ses copains.

La boite crânienne enfoncée

L’un des jeunes, munis d’un marteau de chantier a frappé le trentenaire en lui assénant un violent coup à la tête. Victime d’un enfoncement de la boîte crânienne, le jeune père de famille a été transporté en urgence à l’hôpital. Ce dernier qui était conscient à l’arrivée des secours, précise le quotidien régional.

Arrivés sur place, la gendarmerie de Pont-de-Roide a interpellé deux mineurs. Le premier âgé de 16 ans, est soupçonné des premières violences et le second de 17 ans, serait l’agresseur du marteau. Les deux mineurs s’étaient fait remarquer quelques heures plus tôt dans un bus où ils avaient écopé d’une amende pour non-respect du port du masque.

Par La Rédaction