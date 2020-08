PSG – Bayern : Important dispositif mis en place sur les Champs-Élysées ce dimanche soir

Posted by Jérémy R. on. Updated:

La finale de la Ligue des Champions opposant le Paris-Saint-Germain face au Bayern Munich va être suivie par des millions de supporters. Les parisiens comptent bien venir faire la fête en cas de victoire de leur équipe, sur la plus belle avenue du monde.

Ce dimanche 23 août 2020 est une rencontre historique que les parisiens attendent de pied ferme. Ces derniers espèrent de tout cœur qu’une étoile sera apposée sur leur maillot à la fin de la rencontre avec la Bayern.

3000 forces de l’ordre déployés

Le PSG gagnera-t-il la Ligue des Champions ? La réponse sera dévoilé d’ici quelques jours. En attendant des éventuelles festivités, les autorités ont prévu un dispositif important sur l’avenue des Champs-Élysées.

Avec pas moins de 3000 policiers et gendarmes qui seront déployés dans la capitale. Un dispositif qui sera présent principalement sur les Champs-Élysées même en cas de défaite du PSG.

Port du masque obligatoire sur les Champs-Élysées

La préfecture de Police de Paris rappelle que le port du masque sera obligatoire sur les Champs-Élysées, et ceci même en cas de victoire de l’équipe parisienne. Les personnes qui ne porteront pas de masque seront systématiquement verbalisés.

Des masques seront également distribués sur place aux personnes qui auront oublié d’emmener avec elle leur masque, le but étant ainsi de limiter les verbalisations à l’intérieur du dispositif comme l’a rappelé le préfet de Paris, Didier Lallement.

Didier Lallement, préfet de police de Paris sur le dispositif de sécurité mis en place pour la finale de la Ligue des Champions : «Nous ouvrons les Champs-Élysées à l'ensemble des piétons » #Liguedeschampions pic.twitter.com/9tjFRk32J5 — CNEWS (@CNEWS) August 22, 2020

#IciCestMasqué 🔴🔵 | N'oubliez pas, même en cas de victoire, le port du masque est obligatoire sur les Champs-Elysées et autour du Parc des Princes ! #PSGBayern pic.twitter.com/4wF9S7Y0qW — Préfecture de Police (@prefpolice) August 23, 2020

La plus belle avenue sera quant à elle fermée à la circulation précise la préfecture de police, ajoutant que des barrages seront installés autour des Champs-Élysées et les sorties du Boulevard Périphérique seront neutralisées (Porte Maillot, Porte Dauphine, et Porte des Ternes).

A l’occasion de la finale de Ligue des Champions qui se déroulera ce dimanche 23 août, la @prefpolice mettra en place un dispositif spécifique dans le secteur des Champs-Elysées, ainsi qu’autour du Parc des Princes.https://t.co/gyAhVM0jpo

Consultez notre communiqué de presse 👇 pic.twitter.com/khCZtHaWGW — Préfecture de Police (@prefpolice) August 22, 2020

Par Jérémy Renard