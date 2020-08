Le « reboot » de la série Charmed débarque le 24 septembre sur SYFY

20 ans après le lancement de la série originale avec le trio Halliwell, découvrez le reboot de Charmed. Entre similitudes et vraies variantes, cette adaptation suit le destin de 3 sœurs qui, après le décès de leur mère, découvrent qu’elles sont des sorcières dotées de pouvoirs surnaturels.

A la mort de leur mère, Mel, Maggie et Macy découvrent qu’elles sont les descendantes d’une lignée de sorcières. Mel peut figer le temps, Maggie commence à entendre les pensées des autres et Macy a des pouvoirs télékinétiques.

Le retour du pouvoir des trois

Avec l’aide de Harry, l’Être de lumière, les sœurs vont apprendre à utiliser leurs pouvoirs surnaturels et découvrir la vérité sur la mort de leur mère. Avec le Pouvoir des Trois, elles sont plus fortes ensemble même si elles ne savent pas vraiment à quoi elles sont confrontées…

La distribution comprend Melonie Diaz (The Belko Experiment), Sarah Jeffery (Shades of Blue), Madeleine Mantock (Into the Badlands) et Rupert Evans (The Man in the High Castle) interprète l’Être de lumière.Cette saison 1 a été produite par Jennie Snyder Urman, Jessica O’Toole, Amy Rardin, Ben Silverman, Brad Silberling, Howard Owens et Carter Covington.

Charmed est une série produite par CBS Television Studios en association avec Propagate Content et distribuée à l’international par ViacomCBS Global Distribution Group.Ne manquez pas le reboot de Charmed, à partir du 24 septembre, chaque jeudi à 21h00, avant de découvrir la saison 2 prochainement sur SYFY

Par La Rédaction