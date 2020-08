Jérôme Bonduelle PDG du groupe meurt après avoir été fauché par un véhicule

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Le groupe Français de légumes en conserve et surgelés est en deuil, ceci après le décès de Jérôme Bonduelle qui dirigeait l’entreprise.

Le directeur général a été fauché dans la nuit de vendredi à samedi à Lille (Nord) alors qu’il circulait à vélo avec sa femme et sa fille au niveau du pont d’Erfurt.

L’automobiliste qui l’a percuté a quant à lui pris la fuite selon la Voix du Nord. Le conducteur qui serait âgé de 23 ans aurait été interpellé chez lui en début de matinée. Il a été aussitôt placé en garde à vue.

Le conducteur interpellé

De son côté Le Parisien précise que la plaque d’immatriculation de son véhicule aurait été retrouvé sur les lieux de l’accident, ce qui aurait permis d’identifier le conducteur. Conducteur qui était déjà connu par la justice pour des infractions routières.

Âgé de 51 ans, Le directeur général de Bonduelle qui avait été prise en charge rapidement par les pompiers n’a quant à lui pas survécu à ses blessures. Jérôme Bonduelle avait fait ses classes au sein de Citroën, aux postes d’ingénieur de production et de contrôleur de gestion industriel. Il était devenu ensuite consultant senior en organisation à Eurogroup Consulting, entre 2000 et 2002 avant de rejoindre en 2003 le groupe agroalimentaire Bonduelle.

Le groupe Bonduelle s’est quant à lui exprimé sur les réseaux sociaux : « Nous avons l’immense peine de vous annoncer le décès accidentel de Jérôme Bonduelle, Directeur de Bonduelle Prospective et Développement. » avant d’ajouter « Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses équipes. »

Nous avons l’immense peine de vous annoncer le décès accidentel de Jérôme Bonduelle, Directeur de Bonduelle Prospective et Développement.



Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et ses équipes. — Bonduelle Group (@Bonduelle_Group) August 29, 2020

Par Jérémy Renard