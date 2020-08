Moji x Sboy. Zoom sur le duo montant des rappeur belges

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Moji x Sboy âgés de 20 ans rencontrent depuis plusieurs mois un franc succès sur les réseaux sociaux. Le duo vient de dévoiler son nouveau clip intitulé « Roméo doit mourir »

Âgés d’à peine 20 ans, Moji x Sboy se fait remarquer très vite sur les réseaux sociaux grâce à plusieurs freestyles qui leur apportent une certaine notoriété sur la scène rap francophone.

Le duo belge Moji x Sboy a présenté il y a quelques jours son nouveau clip intitulé « Roméo doit mourir ». Clip qui a été visionné plus de 30.000 fois en l’espace de quelques heures.

Un début très prometteur !

Bio Moji x SboyMoji et Sboy sont deux amis d’enfance originaires de Liège en Belgique. C’est en fréquentant d’autres rappeurs de leur ville qu’ils ont l’idée de se lancer dans la musique. Leur symbiose les pousse à former le duo Moji X Sboy, qui sonne comme une véritable évidence. C’est donc fin 2018, alors à peine majeurs, qu’ils sortent leur tout premier freestyle.

Rapidement à plusieurs dizaines de milliers de vues sur Youtube, ils remettent le couvert quelques mois plus tard avec le morceau «Namek». Un titre plus personnel, qui laisse entrevoir un univers envoûtant et intimequi additionne cette fois-ci les centaines de milliers de vues. Principalement inspirés par des artistes américains, leurs influences vont de la Trap de Gunna au Rap Emode Lil Peep, en passant par la Pop plus mainstream de Chris Brown. Créatifs et ambitieux, le duo continue sur sa lancée avec 2 nouveaux titres, dont le remarquable « Regarde moi ». Ce dernier connaît cette fois-ci un véritable succès avec ses 4 millions de vues.

Contacté par Ozhora Miyagi, compositeur belge qui a collaboré entre autres avec Booba, Caballero & JeanJass ou encore la star du rap US, Tory Lanez, il leur propose alors de produire et réaliser le 1er EP de Moji X Sboy, qui verra le jour fin 2020.

Leur nouveau titre, « Roméo doit mourir » est comme une nouvelle facette de leur personnalité. Une mélodie douce sur un texte brut et authentique, c’est ce qui caractérise cette chanson puissante reflétant la maturité du jeune duo belge/

