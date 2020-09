Fortnite. Epic Games lance sa quatrième saison dédiée à l’univers des Super-Héros

Posted by La Rédaction on. Updated:

La nouvelle saison de Fortnite est disponible depuis quelques jours. Nouveaux skins, nouveaux défis et nouvelles zones mais ce n’est pas tout…

Pour cette quatrième saison, Epic Games n’a pas fait les choses à moitié. La société américaine vient en effet d’établir un partenariat avec la Maison d’édition de comics, Marvel, afin de proposer à ses joueurs un nouveau contenu inédit.

Les Avengers ont débarqué sur l’île de Fortnite

Après une précédente saison où les joueurs s’étaient retrouvés les pieds dans l’eau, le jeu numéro 1 du Battle Royal continue d’épater ses fans en proposant un nouvel univers dédié aux Super-Héros tirés de la saga Avengers.

Les héros et les méchants de Marvel ont atterri sur l’île de Fortnite. Au programme, de nouveaux skins en rapport avec l’univers Avengers, des nouveaux défis et de nouveaux modes de jeu pour le plus grand plaisir des joueurs qui devront toutefois s’acquitter de 950 Vbuck soit environ 8 euros dans la boutique du jeu si ces derniers veulent pouvoir acquérir le nouveau « Passe de combat » avec les nouveaux personnages de Thor (niveau 1), Jennifer Walters aka She-Hulk (niveau 22), Groot (niveau 38), Tornade (niveau 53), Docteur Fatalis (niveau 67), Mystique (niveau 80) et Tony Stark (niveau 93).

» LIRE AUSSI – Fortnite. Epic Games implante (enfin) ses voitures dans le jeu

Bien entendu, les joueurs ne sont pas obligés d’acheter le « Passe de combat » pour pouvoir jouer mais ces derniers ne pourront toutefois pas bénéficier de tout le nouveau contenu du jeu.

En continuant à se diversifier quotidiennement, Fortnite reste à ce jour le jeu Battle Royal le plus joué dans le monde, bien devant Apex Legends ou Call Of Duty.



Par La Rédaction