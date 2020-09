Meurtre du Français d’Eliot Charlet en Croatie : Son père souhaite connaître la vérité

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Eliot Charlet, voyageur dans l’âme a été retrouvé mort dans une forêt croate le 11 avril dernier. Son père souhaite en savoir plus sur ce qu’il s’est réellement passé.

Que s’est-il passé le 11 avril dernier ? C’est la question que se pose le père d’Eliot Charlet dont le corps a été retrouvé dans une forêt de la région de Gornji Jelenje, non loin de la commune de Bakar en Croatie.

Le jeune homme de 24 ans originaire du Morbihan qui était arrivé le 26 février à Zagreb en Croatie pour découvrir ce pays tout en travaillant, a été tué puis son corps partiellement brûlé comme le raconte le père de la victime au micro de France 3.

« On doit comprendre, on doit savoir. »

A la suite de ce meurtre, une enquête judiciaire avait été ouverte par le parquet de Paris le 17 juin dernier. Les enquêteurs français qui sont désormais en liaison avec la police Croate dans l’avancement des investigations. De son côté, le père d’Eliot qui souhaite connaître toute la vérité sur cette affaire, s’estime insuffisamment informé sur l’enquête. « On doit comprendre, on doit savoir. » explique ce dernier qui précise que « La famille ne pourra pas se reconstruire sur ces points d’interrogations, c’est pas possible. »

Par Jérémy Renard