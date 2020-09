Le DJ Star Erick Morillo connu pour son titre « I Like to Move It » est mort à l’âge de 49 ans

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Le DJ, producteur discographique américain colombien, Erick Morillo, connu pour son travail international dans la musique house et son tube de 1993 “I Like to Move It”, est décédé ce mardi 1er septembre à l’âge de 49 ans.

Sa mort a été annoncée par le site américain TMZ. Selon la Police Département de Miami Beach qui s’est confiée au média américain, le corps du DJ et producteur de musique House a été retrouvé ce matin à Miami Beach, une ville de Floride.

Les circonstances de sa mort ne sont actuellement pas connues et un médecin légiste devrait prochainement examiner le corps de l’artiste qui a rencontré un énorme succès en 1993 avec son tube « I Like to Move It » qu’il avait sorti sous le nom de scène Reel 2 Real.

Erick Morillo avait également remporté 3 fois le prix du meilleur Dj Awards pour la catégorie Meilleur Dj House ainsi que 3 fois le prix du meilleur DJ international.

Arrêté quelques semaines plus tôt

La mort du DJ survient quelques semaines après son arrestation survenue à Miami à la suite d’accusations de violence sexuelle. La victime présumée avait affirmé qu’elle et Morillo avaient été au domicile de l’artiste avant que ce dernier ne lui fasse des avances sexuelles.

Après avoir résisté à ses avances, cette dernière se serait endormie avant de se réveiller quelques instants plus tard nue aux côtés du DJ également nue. Ce dernier s’était quant à lui rendu le 6 août dernier.

