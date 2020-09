Pour les 35 ans de Super Mario Bros, Nintendo frappe fort !

Posted by Jérémy R. on. Updated:

La firme japonaise vient d’annoncer de nombreux évènements et nouveaux jeux pour célébrer les 35 ans de Super Mario Bros.

Le célèbre plombier moustachu fête désormais son trente cinquième anniversaire. Pour l’occasion, Nintendo n’a pas fait les choses à moitié pour mettre en lumière son personnage qui rencontre toujours autant de succès malgré les générations.

Mario en a parcouru, du chemin, depuis qu’il a sauté sur le premier Goomba du Monde 1-1 dans le jeu original Super Mario Bros., 35 ans après le lancement de ce titre au Japon, il est maintenant le héros de nouveaux jeux sur Nintendo Switch, prêtant son image à des marques comme LEGO, Kinder Joy et Monopoly !

Dans une nouvelle présentation vidéo publiée aujourd’hui, Nintendo a révélé des détails sur plusieurs jeux, produits et événements ‘in-game’ qui feront tous leur apparition à l’occasion des 35 ans de Super Mario Bros. Ceci inclut de nouveaux jeux de la gamme Nintendo Switch comme Super Mario 3D All-Stars, une collection de trois jeux Super Mario modernes : Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy ; Super Mario Bros. 35, où 35 joueurs s’affrontent dans un combat en ligne dans le monde du tout premier jeu Super Mario Bros. ; et Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, une version améliorée de Super Mario 3D World, sorti à l’origine sur Wii U.

La vidéo a également dévoilé d’autres nouveautés Super Mario qui sortiront cette année, comme Mario Kart Live: Home Circuit, qui transpose toute la folie de la série Mario Kart dans le monde réel en utilisant la console Nintendo Switch pour piloter un véritable kart ; le lancement du classique Super NES Super Mario All-Stars sur Nintendo Switch Online plus tard dans la journée* ; et Game & Watch: Super Mario Bros., un tout nouveau dispositif de jeu inspiré des consoles rétro Game & Watch, avec lequel il est possible de jouer aux versions originales de Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels ainsi qu’à Ball.

Un nouveau Mario Kart en réalité augmenté !

Mario Kart Live : Home Circuit transpose tout le plaisir de la série Mario Kart dans le monde réel ! En utilisant une console Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite**, il est possible d’affronter des adversaires dans des courses avec un véritable kart. Le kart réagit réellement aux objets et bonus qui parsèment le circuit : il accélère lorsqu’un champignon est utilisé, et est stoppé net lorsqu’il est par exemple touché par une carapace.

Les joueurs ont aussi la possibilité de créer tous les circuits qu’il leur est possible d’imaginer en disposant les portiques du circuit chez eux. Le jeu propose de faire la course contre les Terreurs de Bowser au cours de plusieurs Grand Prix pour déverrouiller des éléments de personnalisation de circuit et des costumes pour Mario et Luigi, mais aussi de jouer jusqu’à 4 en multijoueur local***. Mario Kart Live: Home Circuit, qui sera disponible en deux versions : Mario ou Luigi, sortira le 16 octobre.

Par La Rédaction