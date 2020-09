Quatre jeunes touristes français soupçonnés de viol ont été arrêtés en Espagne

Posted by La Rédaction on

Quatre touristes français ont été arrêtés à l’aéroport de Séville (Espagne) ce lundi. Ces derniers sont soupçonnés de viol sur deux mineures espagnoles, ont annoncé la police ce jeudi 3 septembre via un communiqué.

Les jeunes qui ont été interpellés à l’aéroport de Séville ont tous entre 20 et 24 ans. Quelques jours plus tôt, ces derniers avaient rencontré deux jeunes mineures âgées de 15 et 16 ans alors qu’ils se trouvaient dans un bar.

Après la soirée, les touristes français avaient alors proposé aux adolescentes de les rejoindre dans leur appartement avec piscine, loué durant leur séjour. Cette même soirée, les Français sont soupçonné d’avoir violé les deux jeunes filles alors que celle-ci se trouvaient en « ébriété et de leur confusion et bien qu’elles aient opposé une résistance physique » comme le précise le communiqué de la police.

La scène filmée par l’un des touristes avec son téléphone portable

L’un des jeunes aurait également filmé la scène avec son téléphone portable. Si les victimes n’avaient pas osé s’exprimer juste après les faits, c’est l’hôpital où elles se sont rendues qui a prévenu la police.

En 2016, des faits similaires s’étaient produits à Pampelune, ville du nord de l’Espagne comme le rapporte de son côté Ouest-France. Cinq hommes avaient été condamnés à 15 ans de prison par la Cour suprême espagnol, pour le viol en réunion commis sur une jeune femme pendant les célèbres fêtes de la San Fermín. Une peine qui avait finalement été remise à 9 ans de prison après leur condamnation en 2018, provoquant l’indignation de nombreuses associations féministes qui étaient descendus dans les rues pour exprimer leur mécontentement.

