Décès d’Annie Cordy : Pluie d’hommage pour la chanteuse à la joie de vivre !

Ce vendredi 4 septembre, la chanteuse et comédienne, Annie Cordy s’est éteinte à l’âge de 92 ans à son domicile de Vallauris.

La comédienne connue pour sa gentillesse et sa bonne humeur, est décédée ce vendredi en début de soirée à la suite d’un malaise cardiaque à son domicile de Vallauris.

Elle laisse derrière elle toute une génération de fans qui n’ont pu cacher leurs émotions après avoir appris sa disparition. Annie Cordy avait fêté son 92ème anniversaire en juin dernier.

Une pluie d’hommages sur les réseaux sociaux

Quelques heures après avoir appris le décès de la chanteuse et comédienne, de nombreuses personnalités, politiques qui étaient proches de l’artiste ont tenu à lui rendre un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. A commencé par le journaliste et présentateur du JT de TF1, Jean-Pierre Pernaut qui était très proche de la chanteuse de « Tata Yoyo », s’est dit très triste d’apprendre sa disparition : « Elle nous a si longtemps apporté tant de bonheur et de joie de vivre. Chaque rencontre avec elle était formidable et riche d’émotions. » a-t-il déclaré.

« J’apprends avec une infinie tristesse et beaucoup d’émotion le décès d’Annie Cordy, une amie fidèle et attentionnée autant qu’une fée de bonne humeur, une show-girl généreuse pleine de talents. Ce soir je pleure ton départ ma Nini… » a de son côté déclaré Stéphane Bern qui était ami avec Annie Cordy.

Le Premier Ministre, Jean-Castex a également réagi au décès de l’artiste française aux nombreux talents : « Populaire et solaire, à la ville comme à la scène. Joyeuse et généreuse, avec son public comme ses amis. Ainsi était Annie Cordy. Avec elle disparaît la bande originale d’une vie faite de bonheurs simples, sincères, et communicatifs. Merci madame ! » a publié ce dernier sur son compte Twitter.

