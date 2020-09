Saint-Denis : Une famille violemment agressée par un automobiliste mal garé

Posted by La Rédaction on. Updated:

Une agression d’une violence inouïe. C’est ce dont a été victime une famille ce dimanche 6 septembre dans cette commune de Seine-Saint-Denis.

Dans un communiqué publié sur sur son site, la commune de Saint-Denis a relaté un nouveau fait de violence particulièrement inquiétant.

Ce dimanche 6 septembre, une famille originaire de la commune, a été violemment agressée par un automobiliste. Quelques instants auparavant, ce couple et leurs deux enfants venaient de manifester leurs mécontentement face à un véhicule qui était en stationnement sauvage sur un trottoir et sur le passage piéton de la commune, empêchant ainsi les piétons de pouvoir circuler en toute sécurité sur la voie publique.

Dents cassées et traumatisme crânien

Des remarques qui n’ont visiblement par plu au propriétaire du véhicule qui selon Le Parisien, serait sorti en trombe d’une restaurant. Ce dernier a poursuivi ses victimes avant de les pousser au sol. Le bilan est sérieux puisque le père de famille a eu le nez fracturé et plusieurs dents cassées. L’un des enfants, âgé de 6 ans a quant à lui été victime d’un traumatisme crânien.

Face à cette violente agression, le Maire de Saint-Denis, Mathieu HANOTIN a immédiatement réagi. L’élu ainsi que la municipalité qui « condamnent avec force cette agression. » précise le communiqué. Ces derniers qui « demandent aux services de l’État de tout mettre en œuvre pour que son auteur soit retrouvé et présenté à l’autorité judiciaire. »

L’individu n’a pas été encore identifié

La famille, très choquée par cette violente agression, n’a pas souhaité s’exprimer pour le moment. L’élu ajoute de son côté que « la Mairie jouera pleinement son rôle d’accompagnement de la famille agressée, tant pour la procédure de dépôt de plainte que pour son suivi psychologique. »

Une fois encore, il est malheureux de constater ces incivilités quotidiennes (stationnement anarchique, mécanique auto sauvage…) qui s’apparentent à une véritable privatisation de l’espace public, et qui génèrent trop souvent des tensions voire des agressions à l’image de celle d’hier.

Le Maire de Saint-Denis « rappelle avoir récemment pris un certain nombre d’arrêtés visant à protéger la population dionysienne contre de tels agissements, et réitère sa détermination totale à lutter contre ces phénomènes. Cela passe nécessairement par un renforcement du cadre coercitif, des contrôles accrus, des verbalisations systématiques. » peut-on lire.

Face à ces agressions de plus en plus violentes, de nouveaux effectifs doivent être prochainement renforcés au sein de la Police Municipale qui devrait désormais procéder à plus de contrôles pour éviter que ces faits de délinquances se poursuivent.

