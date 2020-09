L’aventurier de la nouvelle saison de Koh-Lanta, Bertrand-Kamal, est mort à l’âge de 30 ans

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Le célèbre jeu d’aventure de télévision de TF1, Koh-Lanta est depuis hier soir en deuil, après le décès de l’un de ses candidats, Bertrand-Kamal, pionner de la saison actuellement en diffusion.

L’aventurier âgé de 30 ans est décédé d’un cancer ce mercredi. Il faisait actuellement parti des candidats de la saison actuellement en cours de diffusion intitulée

L’information a été publiée officiellement ce matin, via un communiqué de TF1. « C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Bertrand-Kamal, aventurier émérite, de la tribu de l’Est de Koh-Lanta, les 4 terres. » fait savoir la chaîne confirmant une information de la sœur du candidat qui avait révélé son décès ce mercredi soir sur son compte Twitter.

« Nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa sœur et son frère. » conclu la première chaîne.

Le jeune homme qui était originaire de Dijon, avait récemment fait part de son combat contre la maladie au quotidien Le Bien Public. « Je préfère le dire. Je n’ai aucune honte avec ça. C’est un combat contre le cancer cette fois qui m’attend. Les épreuves ne sont encore pas terminées de mon côté. » avait-il confié, précisant qu’il était tombé malade après le tournage du jeu d’aventure dont celui-ci s’est déroulé aux Fidji fin 2019.

Denis Brogniart dévasté par son décès

L’animateur du jeu d’aventure, Denis Brogniart a rapidement réagi à la suite de la mort du candidat. « Suis dévasté par le décès de Bertrand-kamal hier soir. Il avait 30 ans. Je l’ai connu comme aventurier de Koh Lanta et je l’ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j’ai partagé tant d’instants privilégiés. » a écrit le sportif et animateur de TF1.

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Bertrand-Kamal, aventurier émérite, de la tribu de l’Est de Koh-Lanta, les 4 terres actuellement en diffusion.



Nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa soeur et son frère. pic.twitter.com/Z1MKqOmduQ — TF1 (@TF1) September 10, 2020

Suis dévasté par le décès de Bertrand-kamal hier soir. Il avait 30 ans. Je l’ai connu comme aventurier de Koh Lanta et je l’ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j’ai partagé tant d’instants privilégiés.

Il m’avait ému aux Fidji, il m’a bouleversé après… 1/3 pic.twitter.com/pUCg6P962J — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) September 10, 2020

Par Jérémy Renard