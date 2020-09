INFO Actu-Mag : Son chien se sauve pendant le tournage d’une émission sur M6, elle lance un appel sur les réseaux sociaux pour le retrouver

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Laura Fitamant est sans nouvelle de Koda depuis le mercredi 16 septembre. La jeune femme originaire d’Annecy était venue à Paris pour le tournage de l’émission « Incroyable Talent » de M6 avec son animal de compagnie.

Où est passé Koda ? C’est la question que se pose depuis plusieurs jours Laura Fitamant depuis la disparition de son chien.

Mercredi dernier, la jeune femme de 20 ans, originaire de la commune de Cran-Gevrier à Annecy, était montée à Paris avec son père et son chien pour le tournage de l’émission « Incroyable Talent » sur M6.

L’animal prend peur et se sauve

Au début de la journée, la candidate avait fait plusieurs essais avec son chien en plateau avant de regagner sa loge afin de se préparer avant le début du tournage.

« Koda était dans la loge avec mon père et la porte ne fermait pas, je suis partie en retouche maquillage et mon chien a voulu me suivre et a échappé à la vigilance de mon père et s’est retrouvé dans les couloirs. » nous explique Laura qui avait été sélectionnée par l’émission pour y présenter un numéro de dog dancing devant le jury. Un numéro qui consiste à danser avec son chien sur une une chorégraphie rythmée par la musique.

Plusieurs membres de la production ont alors tenté de récupérer l’animal, un jeune cocker croisé braque allemand de 2 ans et demi avec qui Laura entretenait une relation très fusionnelle, mais sans succès. « Ils ont essayé de le récupérer mais il a eu peur des gens qui courraient vers lui et les portes n’étaient pas fermées. C’est comme ça qu’il est sorti.. on est venu me chercher en catastrophe en me disant que mon chien était sorti du théâtre. » nous précise sa maîtresse encore attristée par sa disparition si soudaine.

Un appel lancé par le biais d’une vidéo pour retrouver Koda

Laura, aidée par plusieurs membres de la production, ont tout mis en œuvre pour tenté de retrouver Koda mais en vain. Pour ne pas perdre espoir, la jeune femme a réalisé une vidéo de plusieurs minutes qu’elle a partagé sur son compte Facebook pour raconté son histoire mais surtout pour lancer un appel à témoin dans le but d’y retrouver au plus vite son chien qui lui manque terriblement.

Une vidéo dans laquelle elle met en scène son chien qui raconte comment ce jour si particulier où sa maîtresse n’a pu eu de ses nouvelles.

La jeune femme très attristée par sa disparition ne baisse par les bras pour autant et espère retrouver au plus vite son animal de compagnie : « Je suis très mal évidemment, cependant je m’efforce de me battre pour le retrouver ! Je ne peux pas me laisser dépérir, c’est cette douleur intérieure qui me pousse à avancer et chercher partout. » nous précise Laura.

Elle évoque également la possibilité que Koda qui est un chien craintif, aurait pu être recueilli par une autre personne. « C’est une possibilité à envisager mais c’est un chien qui est craintif. Si il sent toutefois que la personne ne lui veut pas de mal, c’est une véritable crème. C’est aussi un grand stressé et le fait qu’il ne soit pas dans son habitude peut aussi lui causer des petits soucis de santé… »

La police a ouvert une enquête après un dépôt de plainte pour « suspicion de vol » Les caméras de surveillances située à proximité de la zone où a disparu son jeune cocker, sont actuellement en cours d’exploitation.

