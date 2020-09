François Cluzet qualifie Jean-Marie Bigard de « roi de beaufs »

Posted by La Rédaction on. Updated:

Invité ce 26 septembre dans l’émission « On refait la télé » d’Eric Dussart sur RTL, le comédien français François Cluzet n’a pas mâché ses mots envers l’humoriste Jean-Marie Bigard qu’il a qualifié de « roi de beaufs » !

L’acteur François Cluzet connu pour son franc parlé était l’invité ce samedi matin de l’émission d’Eric Dussart sur RTL.

Visiblement très remonté contre l’humoriste Jean-Marie Bigard qui a récemment était la cible des gilets jaunes, l’acteur François Cluzet n’a pas mâché ses mots pour dire ce qu’il pensait de ce dernier.

« Ce qui me fait monter sur mes grands chevaux, c’est quand je vois qu’une chaine d’information comme BFMTV consacre une heure en direct à ce “roi des beaufs” qui est Jean-Marie Bigard. » explique François Cluzet.

« Je comprends pas comment on peut donner une heure d’antenne en direct à un abrutis total qui en plus vous explique qu’il va peut être se présenter à la présidentielle (…) » poursuite l’acteur visiblement très excédé par le comportement de l’humoriste ces derniers jours qui est apparu avec un masque à l’antenne sur lequel il était inscrit « Allez tous vous faire enc**** ».

Le comédien français qui ajoute : « Le mec veut faire parler de lui mais qu’il fasse parler de lui par la tolérance mais pas par l’intolérance. Il y a assez d’intolérants dans ce monde. C’est quand même son rôle d’artiste avec trois h devant parce qu’on se demande si il en est un (moi même je ne me revendique pas comme un artiste.) mais jamais je pourrais tenir des propos aussi bêtes quoi. C’est gravissime. »

François Cluzet qui explique avoir suivi exceptionnellement l’intervention de l’humoriste sur la chaîne d’information ce jour-la, fasciné par le masque et le message que celui-ci véhiculait à la population. « Le slogan du mec pour être élu, c’est allez tous vous faire enc****. Non mais hais peper, il te reste un neurone et tu l’a caché dans la cave ou quoi… » a conclut l’acteur.

Bon ce qui est sûr, c’est que l’on est pas prêt de voir les deux artistes côte à côte si jamais Jean-Marie Bigard était élu aux présidentielles….

