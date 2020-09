Décès de Victorine : La jeune femme de 18 ans serait morte noyée. La piste de l’accident écartée

Posted by Jérémy R. on. Updated:

L’enquête se poursuit après la découverte du corps de Victorine Dartois qui avait disparu samedi alors qu’elle s’apprêtait à regagner son domicile.

La jeune femme de 18 ans a été retrouvée morte ce lundi 28 septembre dans un ruisseau à Villefontaine (Isère) alors qu’elle était disparue depuis samedi dernier.

Selon le rapport d’autopsie, la victime est décédée par noyade, avec l’intervention d’un tiers, précise BFMTV, confirmant une information de l’AFP.

L’enquête se poursuit de son côté pour faire toute la lumière sur cette affaire. La piste accidentelle est donc écartée, précise de son côté l’avocate de la famille à la chaîne d’information.

Dans un communiqué, Boris Duffau procureur adjoint de la République de Grenoble explique que l’intervention d’un tiers a pu être établie : « en raison de multiples ecchymoses internes retrouvées sur le corps de la victime. Si aucune trace de violence sexuelle n’a été constatée, il n’est pas pour autant possible à ce stade de l’enquête d’écarter cette hyptothèse »

La famille de Victorine, complètement anéantie, espère en apprendre plus sur les circonstances exactes de son décès. La famille qui a organisé une marche blanche via Facebook ce dimanche 4 octobre à Villefontaine. Le cortège partira à partir de 14h30 pour rendre un hommage à la jeune femme brutalement disparue.

Sur son compte Facebook, sa sœur Romane, a publié un émouvant message suite à la disparition tragique de Victorine : « Je n’ai plus de mots, je suis complètement détruite par cet énorme bouleversement qui change ma vie. J’ai le cœur déchiré.Je suis en deuil avec ma famille…Je suis impressionnée de la communauté de soutien qu’à Victorine! Mais elle le mérite totalement ! Je tiens vraiment à tous vous remercier pour vos partages, vos mots d’amours et de soutien auprès de ma famille et moi. Si je le pouvais je vous serrerais tous dans mes bras… Je vois tous les messages que vous m’envoyer mais malheureusement il y en a tellement que je n’arrive pas à répondre … Victorine était une jeune femme extraordinaire, une sœur plus qu’exemplaire, à l’écoute et toujours souriante. Victorine est déjà au paradis Veilles sur nous mon petit ange. Je t’aime. » a écrit la jeune femme.

Par La Rédaction