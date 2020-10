Tempête Alex : le Morbihan en alerte rouge

Posted by La Rédaction on. Updated:

Ce jeudi 1er octobre, Météo France a placé les quatre départements de Loire-Atlantique, du Finistère, des Côtes-d’Armor et de l’Ille-et-Vialaine en vigilence orange ainsi que le Morbihan en alerte rouge.

Météo France a placé une partie des départements de l’ouest de la France en alerte, à l’approche de la tempête Alex. Les prévisions se veulent inquiétantes : des vents de 140 km/h sir le littoral sud de la Bretagne et des rafales de 160 km/h sur les îles et les caps les plus exposés.

L’équivalent d’un mois de pluie est attendu pour vendredi sur ces régions, soit 50 à 80mm d’eau (voire 100mm).

Le plus gros des précipitations devrait tomber vendredi matin entre minuit et 6h. Des crues et des inondations sont à redouter. L’alerte pourrait se prolonger dans le temps, selon BFMTV. Météo-France appelle à la prudence et recommande de décaler si possible les déplacements non indispensables.

Par Anna David