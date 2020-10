Halloween : Une nouvelle attraction encore plus effrayante débarque au Parc Astérix

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Le Parc d’attraction Gaulois situé dans l’Oise prépare la nouvelle saison d’Halloween et annonce l’arrivée d’une nouvelle maison hantée encore plus effrayante que jamais !

Le Parc Gaulois vient en effet de se transformer en une zone morbide et terrifiante pour l’occasion. Les visiteurs pourront donc venir célébrer la fête des monstres du 3 octobre jusqu’au 1 novembre inclus.

Comme tous les ans, le Parc Astérix surprend ses visiteurs avec des maison hantées éphémères réparties sur l’ensemble du parc. Si le public a pu trembler lors de la saison précédente, cette année s’annonce encore plus terrifiante grâce à l’arrivée d’une nouvelle attraction.

Baptisée Catacombes, celle-ci plonge ses visiteurs les plus téméraires à venir pénétrer dans le fin fond des catacombes en y traversant des tunnels et autres salles plus ténébreuses les unes que les autres où le grand frisson vous y attend.

Cette animation est toutefois payante avec des créneaux de passage à réserver fait savoir de son côté le Parc qui précise que l’attraction est fortement conseillé aux moins de 16 ans de ne pas tenter le grand frisson.

Le parc propose également d’autres maisons hantées avec des niveaux de peur différents. De nombreuses animations seront aussi présentent dans le village gaulois durant cette saison avec des spectacles et des attractions métamorphosées pour l’occasion.

La saison d’Halloween peut se faire avec des protocoles sanitaires

« Il y avait 3 axes à repenser : le flux de visiteurs, les acteurs et leur sécurité, et l’aménagement des coulisses » explique Hervé, Responsable des Spectacles. La bonne nouvelle c’est que les mesures sanitaires ont en quelques sortes permis d’améliorer l’expérience, par exemple dans la Maison de la Peur, les groupes de visiteurs sont réduits, le flux passe de 700 personnes par heure à 400. « Le parcours des maisons a également été revu pour qu’il n’y ait pas d’arrêt de visiteurs pendant la déambulation, c’est notamment le cas de la Colère d’Anubis qui est repensée avec une nouvelle expérience, mais nous n’en dirons pas plus ! » ajoute-t-il.

L’accent a été mis sur la sécurité… mais pas eu détriment de l’immersion ni de l’esthétisme, c’est pourquoi les comédiens, comme ceux des maisons hantées ou de la zone à travers le temps ont vu leurs costumes évoluer : des masques thématisés ont été créé pour chaque personnage et pour chacun des 200 acteurs de Peur sur le Parc. Les comédiens qui s’approcheront à moins d’un mètre des visiteurs seront donc doublement protégés avec un masque chirurgical et un masque thématisé. Côté animation de la zone à travers le temps, les tant appréciés revenants et zombies de Thriller se donneront en spectacle à 6 et non plus à 3, mais sur la scène du Pilori, afin de ne pas bloquer le flux des Rues de Paris.

Rendez-vous au Parc Astérix pour vivre le grand frisson du 3 octobre au 1er novembre 2020.

