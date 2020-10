« Monte le son » : Le nouveau clip de DJ Kayz en featuring avec Niska dévoilé !

Posted by La Rédaction on. Updated:

Depuis les années 2000, DJ KAYZ a su s’imposer comme l’un des DJ les plus influents dans le style oriental et urbain.

Auteur de nombreux albums et mixtapes à succès, il a collaboré avec de nombreux artistes comme JUL, GIMS et GRADUR pour créer des hits reconnus comme « Du swagg » ou encore « Coller serrer ».

DJ KAYZ revient cette année pour un nouveau projet rassemblant des collaborations avec de grands noms du rap français dont LETO, RK, LANDY, SOOLKING, BRAMSITO BOLEYMAN etc.

Un casting cinq étoiles très prometteur dont le premier single avec NISKA « Monte le son » est disponible depuis le 02 Octobre. Retrouvez dès maintenant le clip sorti ce jour et mettant en couleur ce hit. Une réalisation portée par Sihem Ouillani qui rassemble DJ KAYZ et NISKA au Château des Voisins et dans une ambiance chaleureuse mêlant plans à sensation, grosse voiture et danse !



Un nouveau projet qui prouve déjà sa force avec ce premier single! La suite à venir très prochainement !

Par Yohan Panam