Augmentation en hausse du Covid-19 en France : Le gouvernement se prépare-t-il à prendre de nouvelles mesures ?

Posted by Jérémy R. on. Updated:

La situation du coronavirus continue sa forte progression en France depuis quelques jours. Les personnels soignants tirent la sonnette d’alarme et plusieurs d’entre eux demandent un deuxième reconfinement.

Une demande qui ne serait pas à l’ordre du jour du côté du gouvernement bien que les indicateurs soient au rouge dans plusieurs zones du pays.

Selon les derniers chiffres publiés par les autorités sanitaires, plus de 18.000 nouveaux cas de contamination ont été recensés en l’espace de 24 heures au 7 octobre 2020. Dans les hôpitaux, les services de réanimation voient arriver de plus en plus de patients. Au 7 octobre, +143 nouveaux patients ont été admis en réanimation selon les informations du Ministère des Solidarités et de la Santé.

Un reconfinement par région pour les vacances de la Toussaint ?

Si plusieurs citoyens évoquent la possibilité d’un reconfirment par région pendant les vacances de la Toussain, cette éventualité n’est pour le moment pas à l’ordre du jour.

Reste à savoir si le gouvernement prendra prochainement de nouvelles mesures compte tenu de l’augmentation très inquiétante des cas de Covid-19 en France.

Par Jérémy Renard