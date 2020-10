Quand Hulk s’en prend à l’étoile de Donald Trump sur Hollywood Boulevard

Posted by Jérémy R. on. Updated:

James Lambert Otis a été interpellé puis libéré sous caution après s’être mis en scène en train de défoncer à coup de pioche l’étoile du président américain, déguisé en Hulk.

Il s’était déjà fait connaître en 2016 pour avoir saccagé l’étoile de Donald Trump. Cela n’a pas empêché James Lambert Otis de recommencer.

Cet homme de 56 ans qui se revendique comme étant un « militant non violent », a été filmé il y a quelques jours en train de saccager volontairement l’étoile de Donald Trump sur le célèbre « Walk of Fame » d’ Hollywood Boulevard (Los Angeles).

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut-y voir le militant, déguisé en Hulk, s’en prendre une fois de plus à l’étoile de Donald Trump. Après avoir partagé la vidéo, le quinquagénaire a été rapidement identifié par les autorités avant d’être interpellé. Il a été finalement libéré sous caution ce lundi soir comme le précisent les médias américains. Selon la chambre de commerce d’Hollywood qui gère les étoiles du « Walk of Fame », les dégâts causés par le militant sont estimés à plus de 3.000 dollars.

hulk smash trump star in hollywood . extremely insensitive time to make an ad for fiberglass handled pick mattocks, liberal media amirite smh pic.twitter.com/YaJ955UPq4 — PRECIOUS CHILD (@_preciouschild) October 3, 2020

