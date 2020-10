Une convention pop culture dédiée à l’univers d’Harry Potter en Essonne

Posted by Jérémy R. on. Updated:

La ville de Sainte-Geneviève-des-Bois s’apprête à accueillir Ze Next Convention, une convention pop culture basée autour de l’univers d’Harry Potter qui ouvrira les portes de son école ce vendredi 9 octobre.

Qui n’a jamais rêvé de plonger dans l’univers de la saga Harry Potter le temps d’un weekend ? C’est ce que vous propose Ze Next Convention durant le weekend du 9 au 11 octobre.

Cet évènement qui se déroulera à La Piscine-d’en-Face de Sainte-Geneviève-des-Bois, sera également l’occasion pour les fans de pop culture de plonger dans d’autres univers que le sorcier à lunette comme « Star Wars », « Batman » ou encore « Bilbo le Hobbit » ou même des jeux d’arcade comme « Space Invader ».

Seront présents tout au long du weekend, des stands de collectionneurs, d’artistes et de commerces spécialisés mais aussi de nombreuses animations de différents types comme : Des tournois de jeux vidéos (e-tournois), récompensés par des prix, jeux de rôles, défilés de cosplay, avec la présence de plusieurs invités issus de séries cultes françaises des années 1980-90 comme « Hélène et les garçons ». Des doublures voies de dessins animés cultes seront également de la parties. En plus de ces différents guests qui viendront échanger tout au long du weekend avec leur public, un invité de marque a été spécialement convié pour l’évènement thématisé principalement autour de la saga Harry Potter. Il s’agit de Sean Biggerstaff, l’acteur qui incarne Olivier Dubois dans le célèbre film du sorcier anglais.

L’évènement limité en raison du Covid-19

Durant ces trois jours, les visiteurs, limités à 1200 tout au long de l’évènement pourront aussi découvrir des démonstrations dans l’esprit de « Star Wars » et participer également à des conférences. Ces dernier qui devront toutefois porter obligatoirement le masque tout au long de la convention et respecter les mesures barrières.

Pour plus d’information sur cet évènement :

affiche-TNC

Lien du site : https://zenextconvention.fr/

Quand ? – Les 9, 10 et 11 octobre

Où ? – La Piscine d’en Face

14, rue Léo Lagrange

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Programmation

