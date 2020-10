Val-de-Marne : Le commissariat de Champigny-sur-Marne attaqué à coups de mortiers et de projectiles

Posted by Jérémy R. on. Updated:

C’est un véritable déferlement de violence qui s’est produit sur le bâtiment de police situé dans cette commune du Val-de-Marne ce samedi soir.

Une violente attaque s’est produite peu avant minuit ce samedi soir contre le commissariat de la commune de Champigny dans le Val-de-Marne. Selon la Préfecture de Police, les policiers ont été visés par des tirs de mortiers et divers projectiles qui ont été lancés en direction du bâtiment.

Selon un source de SGP Police FO, deux policiers se trouvaient devant le commissariat implanté au cœur de la cité du Bois l’Abbé quand une quarantaine d’individus vêtus de sombres capuches et visages dissimulés et armés de barres de fer, de bâtons et de mortiers, ont progressé discrètement vers les fonctionnaires. Ces derniers se sont réfugiés in-extrémiste dans le sas de sécurité du bâtiment tandis que les individus s’en sont pris aux véhicules stationnés devant le commissariat.

Les policiers en sécurité ont alors appelé des renforts puis dans un deuxième temps, ont fermé la grille métallique du commissariat, la première vitre de la porte d’entrée s’étant brisée par les nombreux coups de barre de fer des assaillants. Entre temps, les fonctionnaires sont montés au premier étage du bâtiment avant de répliquer avec leurs collègues par des tirs de LBD afin de repousser les assaillants. Après l’arrivée de plusieurs effectifs de renfort du département, les individus ont finalement pris la fuite à pied, nous précise cette même source.

Fort heureusement, l’attaque n’a fait aucune victime, précise la Préfecture de Police qui exprime « son soutien aux policiers visés par ces actes intolérables. »

Violente attaque cette nuit du commissariat de #Champigny par des tirs de mortiers et projectiles divers. Aucun policier n'a été blessé.

Investigations en cours pour identifier les auteurs.

Le préfet de Police exprime son soutien aux policiers visés par ces actes intolérables. https://t.co/DgFm6wui4x — Préfecture de Police (@prefpolice) October 11, 2020

Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur s’est exprimé ce dimanche sur les réseaux sociaux à la suite de cette violente attaque : « Les petits caïds n’impressionnent personne et ne décourageront pas notre travail de lutte contre les stupéfiants. Heureusement aucun blessé dans l’agression visant le commissariat de #Champigny cette nuit. Soutien total à nos policiers qui font un travail difficile. » a exprimé ce dernier.

Les petits caïds n’impressionnent personne et ne décourageront pas notre travail de lutte contre les stupéfiants. Heureusement aucun blessé dans l’agression visant le commissariat de #Champigny cette nuit. Soutien total à nos policiers qui font un travail difficile. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 11, 2020

A la suite des faits, cinq véhicules ont été dégradés et des fenêtres brisées.

Cette nuits, 2👮‍♂️devant leur commissariat à #champignysurmarne attaqués par 40-50 délinquants. Juste le temps de s’enfermer dans le sas, témoins impuissants d’une violence primaire pour tenter d’entrer dans le poste et détruire les🚘 de patrouille. Barres, mortiers, mises à feu… pic.twitter.com/CFXXbPGay8 — Linda Kebbab (@LindaKebbab) October 11, 2020

Par Jérémy Renard