Le joueur Cristiano Ronaldo testé positif au Covid-19

Le joueur portugais ne pourra pas jouer face à la Suède après avoir été testé positif au Covid-19.

L’international portugais a été testé positif au Covid-19, a relaté ce mardi 13 octobre la Fédération Portugaise de Football (FPF).

« L’international portugais se porte bien, sans symptômes et dans l’isolement. » précise la FPF. A la suite de cet test, le joueur a donc été écarté temporairement de son équipe nationale et ne disputera pas la prochaine rencontre entre la Suède et le Portugal ce mercredi.

« Suite au cas positif, les joueurs restants ont subi de nouveaux tests ce mardi matin, tous avec un résultat négatif, et sont disponibles à Fernando Santos pour s’entraîner cet après-midi, dans la Cité du Football. » précise la Fédération Portugaise.

le match pour la phase de qualification de La Ligue des Nations est toujours maintenu pour ce mercredi soir à partir de 19h45 à Alvalde. Cristiano Ronaldo qui a toutefois côtoyé les joueurs de l’Équipe de France ce dimanche soir.

