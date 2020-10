Cyberpunk 2077 arrive sur Stadia le 19 novembre ! Les précommandes commencent dès à présent !

CD PROJEKT RED a annoncé que la version Stadia du prochain jeu de rôle en monde ouvert du studio, Cyberpunk 2077, sortira le 19 novembre 2020. Le titre est maintenant disponible à la précommande via le Stadia Store.

Immense « en taille et en contenu, Cyberpunk 2077 est notre jeu le plus ambitieux à ce jour. Nous sommes honorés de voir le nombre de personnes qui l’attendent avec impatience, et nous souhaitons le mettre à disposition d’autant de joueurs et joueuses que possible dès le 19 novembre, quand le jeu sortira. La version Stadia permettra aux joueurs et joueuses de visiter Night City dans les secondes qui suivent la mise à disposition du jeu dans le monde entier, sans nécessiter de téléchargement, » a dit Michał Nowakowski, SVP du Business Development, CD PROJEKT.



« CD PROJEKT RED est un studio réputé pour développer des jeux parmi les plus grands et qualitatifs jamais créés, et il est certain que Cyberpunk 2077 tiendra ses promesses de jeu le plus anticipé de ces dernières années. Nous sommes ravis d’annoncer que Cyberpunk 2077 sera disponible sur Stadia le 19 novembre. Cyberpunk 2077 sur Stadia permettra aux joueurs et joueuses de jouer sur leurs écrans préférés sans jamais attendre un téléchargement ou une installation pour se lancer et explorer les profondeurs de Night City,” a de son côté déclaré Shanna Preve, Managing Director, Stadia Partnerships.

Chaque personne qui achète le jeu via le Stadia Store recevra un lot de bonus numériques Cyberpunk 2077. Ces bonus incluent la bande son originale du jeu, un livret d’art, le livre source original de Cyberpunk 2020 et la BD Cyberpunk 2077 : Your Voice, ainsi qu’un ensemble de fonds d’écran pour ordinateur et téléphone mobile.

Cyberpunk 2077 sort le 19 novembre 2020 sur Xbox One, PC, PlayStation 4 et Stadia. Le jeu sera également jouable sur Xbox Series X et PlayStation 5 lorsque les consoles seront disponibles. À une date ultérieure, une mise à jour gratuite de Cyberpunk 2077 sera disponible pour tirer parti de la puissance des nouvelles plateformes pour les propriétaires des versions Xbox One et PlayStation 4 du jeu.

Par la Rédaction