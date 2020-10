Brésil : Les images d’une foule massée dans un magasin font polémiques

Posted by La Rédaction on

Des images montrant des milliers de Brésiliens agglutinés les uns sur les autres dans une boutique de la ville pendant la crise sanitaire, ont suscité de nombreuses réactions.

Les faits se sont produits samedi dernier dans la ville de Belem au Brésil. Sur les images relayées sur les réseaux sociaux, on peut-y voir des milliers de personnes massées les unes sur les autres pour l’ouverture d’un magasin.

L’enseigne avait annoncé quelques heures plus tôt des remises très intéressantes. Les clients qui ont donc été très nombreux à faire le déplacement pour l’occasion.

Le personnel du magasin n’avait toutefois pas prévu qu’il y est autant de personnes présentes et ont eu du mal à contenir la foule qui n’a pas du tout respecté les règles de distanciation sociale comme en témoignent les images diffusées sur internet.

Le Brésil est l’un des deuxième pays le plus frappé par le Covid-19 après les États-Unis avec plus de 5 millions de cas et 28523 nouveaux cas au 15 octobre depuis le début de l’épidémie.

Par la Rédaction