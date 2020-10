Reconfinement : Retour sur les nouvelles mesures annoncées par Emmanuel Macron

Posted by La Rédaction on. Updated:

Ce mercredi soir à 20 heures, Emmanuel Macron s’est adressé aux Français. Le chef de l’État a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie, qui devrait atteindre de nouveaux pics avec la deuxième vague. Retour sur les annonces faites ce soir :

Les huit mesures clés des annonces d’Emmanuel Macron ce mercredi 28 octobre :

1/ Confinement sur tout le territoire national prendra effet à partir de jeudi soir, 00h00 et au minimum jusqu’au 1er décembre.

2/ Il faudra se munir obligatoirement d’une attestation pour sortir de chez soi et on ne pourra plus se déplacer d’une région à l’autre sauf pour rentrer de vacances.

3/ Le travail « pourra continuer » mais avec un « télétravail à nouveau généralisé ».

4/ Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Mais les cours se dérouleront à distance à l’université.

5/ « Un plan spécial » pour les indépendants, les commerçants, les TPE et PME va être mis en place.

6/ Réévaluation du dispositif, notamment pour les commerces, tous les quinze jours suivant l’évolution de l’épidémie de Covid-19.

7/ Les visites en maisons de retraites et Ehpad seront autorisées.

8/ Les frontières européennes resteront ouvertes mais celles avec les autres pays seront fermées sauf pour les Français qui rentrent en France.

Pour protéger les plus jeunes, les plus âgés, les soignants et les plus modestes, de nouvelles mesures ont été prises au sein du gouvernement face à la montée rapide de l’épidémie de Covid-19 au cours de ces dernières semaines.

Dès jeudi minuit, un nouveau confinement national sera effectif jusqu’au 1er décembre. Celui-ci sera plus souple que le confinement de ce printemps.

Les crèches, primaires, collèges et lycées ouverts

En effet, les élèves pourront poursuivre leurs études. De la crèche au lycée, les cours seront maintenus sauf pour les grandes écoles. A l’université, les cours devront être entièrement réalisés en ligne. Quelques exceptions seront à noter pour les départements d’Outre-Mer.

Le télétravail généralisé dans toutes les entreprises le pouvant

Pour l’économie française, quelques règles sont à noter : Le télétravail sera généralisé dans toutes les entreprises le pouvant. Les bars et restaurants seront quant à eux fermés dès demain soir. De même pour tous les établissements recevant du public non essentiel qui connaîtront le même sort.

La poursuite des activités, comme dans le BTP ou les exploitations agricoles, sera possible.

Le retour de l’attestation de déplacement

Pour se rendre sur son lieu de travail, il faudra cependant avoir une attestation de déplacement qu’il faudra systématiquement être en mesure de présenter aux forces de l’ordre lors d’un contrôle.

Comme au printemps dernier, aucune sortie non essentielle n’est possible. Si une sortie du domicile est nécessaire, l’attestation devra être systématiquement remplie. Ce week-end, une tolérance sera admise en vue des retours de vacances de la Toussaint.

Contrairement au printemps, les EHPAD et maisons de retraite ouvriront leurs portes pour continuer à recevoir des visites.

Le gouvernement détaillera jeudi soir les annonces du président.

Par Emilie Autin