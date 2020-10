Confinement. Disneyland Paris referme ses portes jusqu’à la mi-février

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Avec le retour du confinement, les Français vont devoir rester chez eux au maximum jusqu’au 1er décembre. Le célèbre parc d’attraction doit donc refermé ses portes après seulement trois mois de réouverture.

Après avoir fermé ses portes lors du premier confinement, Disneyland Paris avait rouvert le 15 juillet dernier avec des mesures drastiques. Les touristes et fans de Mickey Mouse avaient pu retrouver le parc qui avait limité ses entrées quotidiennes comme l’imposait le protocole sanitaire. Face à l’arrivée trop rapide de la deuxième vague et des dernières annonces du gouvernement, le groupe américain a donc été contraint de fermer une nouvelle fois de plus ses portes pendant plusieurs semaines. En accord avec ces mesures , le parc a fermé dès le 29 octobre au soir.

En prévision des vacances de Noël, Disneyland Paris espère toutefois pouvoir accueillir ses visiteurs. Les réservations sont ouvertes pour des séjours entre le 19 décembre et le 3 janvier. Le parc de Marne-la-Vallée respectera les consignes du gouvernement en fonction de l’évolution de l’épidémie de Covid-19. Si la situation sanitaire ne le permet pas, Disneyland-Paris restera alors fermé. Après ces dates de possible ouverture, le parc refermera ses portes.

Mickey et ses amis qui resteront fermés jusqu’au 12 février 2021. Le parc de Marne-La-Vallée passera ainsi un hiver silencieux bien loin de la magie quotidienne.

Suite aux dernières mesures prises par les autorités françaises, Disneyland Paris sera fermé à partir du 29 octobre au soir. Si vous avez réservé pendant les périodes de fermeture, vous trouverez la mise à jour de nos conditions commerciales ici : https://t.co/kTU57X15fA pic.twitter.com/Ptg9NZWYLj — Disneyland Paris (@DisneylandParis) October 29, 2020

Par Emilie Autin