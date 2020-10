Un séisme de magnitude 7 secoue la Grèce et la Turquie

Posted by La Rédaction on. Updated:

Un puissant séisme a fait des centaines de blessés et au moins 26 morts, ce vendredi 30 octobre. La secousse a été ressentie jusqu’à Istanbul et Athènes.

En Turquie, le séisme a provoqué l’effondrement de plusieurs immeubles tuant au moins 24 personnes. Deux personnes ont été tué en Grèce. Les deux pays cumulent un total de plus de 800 victimes, selon Le Monde.

Selon l’échelle de Richter de l’Institut de géophysique américain, le séisme serait de magnitude 7. La secousse a eu lieu en mer Égée, au sud-ouest de la ville turque d’Izmir et près de l’Île grecque de Samos.

Le séisme a provoqué un tsunami inondant les rues de la ville de Seferihisar et

balayant les côtes de l’Île de Samos. Les dégâts matérielles sont importants.

Malgré des relations diplomatiques tendues entre les deux pays, les ministres grec et turc des Affaires étrangères se sont dits « prêts à s’aider mutuellement ».

Les secouristes tentent d’extraire les survivants des décombres le plus rapidement possible. À Bayrakli, une véritable chaîne humaine d’habitants, de secouristes et de policiers se frayent un passage dans les ruines et recherchent des survivants. Selon le gouverneur d’Izmir, 70 personnes ont été secouru pour le moment.

La Turquie est malheureusement situé sur une zone sismique très active et n’en ait pas à son premier séisme.

Par Anna David