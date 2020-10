Halloween : Voilà pourquoi les enfants ne peuvent pas faire du porte à porte cette année pour récolter des bonbons

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Les récentes annonces du gouvernement sur le nouveau reconfinement contraignent les parents et enfants à se réorganiser pour fêter Halloween autrement.

Cette édition 2020 d’Halloween sera belle et bien différentes des années précédentes. La fête des monstres qui devient de plus en plus populaire en France devra toutefois se réadapter cette année, crise sanitaire oblige…

Avec la mise en place du reconfinement qui est effectif depuis ce vendredi, toutes les manifestations et animations qui rassemblent des personnes sur la voie publique sont désormais interdites.

« Des bonbons ou un sort ! »

Il ne sera donc pas possible pour les enfants et adultes de venir faire du porte à porte chez leurs voisins afin de récolter des bonbons, même si cela se passe dans un rayon de 1km autour de son domicile. Parents et enfants devront donc trouver des solutions alternatives pour fêter la célèbre fête des morts au sein de leur domicile, en respectant les gestes barrières comme le recommande fortement le gouvernement.

Pour rappel, tout déplacement essentiel hors de sa zone d’habitation doit faire l’objet d’une attestation de déplacement ou d’un justificatif dans le cadre d’un déplacement professionnel ou scolaire.

#Halloween 🎃 | 😷 Pas de tournée des bonbons cette année… mais port du masque obligatoire lors des déplacements autorisés non pas pour vous déguiser, mais vous protéger vous ainsi que vos proches !

Par Jérémy Renard