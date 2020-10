Sean Connery : Retour sur son incroyable carrière

Posted by La Rédaction on

Cette nuit, le premier James Bond nous a quitté à l’âge de 90 ans. Retour sur la carrière mémorable de l’acteur Sean Connery.

Premier interprète de James Bond, Sean Connery laisse derrière lui une trace impérissable dans le monde du cinéma.

Né le 25 août 1930, les premières années de l’acteur britannique ne sont pas faciles. Vivant dans la pauvreté dans les banlieues d’Edimbourg, il quitte l’école à 16 ans et s’engage dans la Marine britannique. Après trois ans de service, il enchaine les petits boulots avant de se mettre au culturisme. Sean Connery qui finira tout de même troisième du concours Mister Univers de 1950.

Il se lance ensuite dans une carrière d’acteur et effectue plusieurs films avant de jouer dans le film qui le rendra célèbre en 1962, à savoir : James Bond 007 contre Dr No. Film dans lequel il y incarnera le plus british des agents secrets. Sept films à succès comme « Bons Baisers de Russie » ou encore « On ne vit que deux fois ». Sean Connery quittera le rôle définitivement en 1983 après son dernier rôle dans « Jamais plus jamais ».

L'acteur écossais #SeanConnery, premier et inoubliable interprète de l'agent 007 dans la saga des films #JamesBond, est décédé à l'âge de 90 ans, a annoncé la BBC, citant sa famille #AFP 1/8 pic.twitter.com/wy8ouA1Ijp — Agence France-Presse (@afpfr) October 31, 2020

James Bond mais pas que !

L’acteur écossais a également connnu une carrière florissante jouant pour les plus grands réalisateurs dans un grand nombre de films. Des films à succès comme « Indiana Jones et la Dernière Croisade », « Le Nom de la Rose » ou encore « Le Crime de l’Orient-Express ».

De nombreux prix et distinctions ont couronné sa carrière. Sean Connery avait obtenu un Oscar en 1988 pour son second rôle dans « Les Incorruptibles » et un Golden Globe. Pour l’ensemble de sa carrière, l’académie des BAFTA lui avait remis un Fellowship Award en 1998. En France, il a été fait commandeur des Arts et des Lettres et chevalier dans l’ordre national de la Légion d’Honneur et en 2000, la Reine Elisabeth II l’avait anoblit pour service rendu au cinéma britannique.

Par Emilie Autin