USA : Quand Barack Obama réalise un panier à 3 points pendant une campagne pour Joe Biden

L’ancien président américain a réalisé une jolie performance alors qu’il accompagnait le candidat démocrate Joe Biden lors d’un déplacement.

Ce samedi 31 octobre 2020, Barack Obama accompagnait Joe Biden lors d’un déplacement du candidat démocrate à Flint, dans le Michigan.

Au cours de la journée, Barack Obama s’est fait remarquer alors qu’il était invité à marquer des paniers dans un gymnase de la ville. L’ancien président américain, passionné de sport et plus particulièrement de basketball, est parvenu à marquer un 3 points au moment de quitter le terrain, sous les applaudissements de Joe Biden et de son équipe.

En quittant le gymnase, Barack Obama a déclaré, sourire aux lèvres « That’s what I do ! » (C’est comme ça pour moi !).

