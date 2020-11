Confinement. Les jeux gratuits ont la côte sur internet !

Posted by La Rédaction on. Updated:

[Contenu Sponsorisé]

Des millions de Français sont désormais confinés depuis le 29 octobre dernier et ceci jusqu’au 1er décembre, tous comme plusieurs autres pays européens.

Si il n’est plus possible de se rendre à un concert, manger dans un restaurant ou d’aller voir une pièce de théâtre ou un film, internet offre toutefois une multitude de divertissements numériques. Depuis le premier confinement survenu en mars, les jeux en ligne ont la côté sur internet.

De plus en plus d’éditeurs ont trouvé la parade pour pouvoir attirer de nouveaux joueurs vers leurs plateformes. C’est le cas d’Epic Games, Blizzard Entertainment ou encore de la célèbre plateforme Steam qui offrent la possibilité de jouer gratuitement à des titres en multijoueurs ainsi qu’à des jeux un peu plus rétro et même remastérisé qui font souvent le bonheur des fans. Des joueurs qui ont donc tendance à se laisser séduire d’avantage par ces nouvelles plateformes 2.0 qui proposent aussi de jouer à des jeux plus récents, mais qui sont toutefois payants.

Un confinement qui profite également aux plateformes de live-streaming comme Twitch, Youtube Gaming ou encore Facebook Gaming qui connaissent un bond de croissance de 99% entre avril 2019 et avril 2020 comme le souligne nos confrères de 01Net, confirmant une information de The Verge.

Depuis la première période de confinement, la plateforme Twitch connait une augmentation de 50% de ses contenus visionnés à travers le monde. Un bond de 101% de mieux que sur l’année 2019.

Les jeux d’argent en ligne ont aussi le vent en poupe

Avec la fermeture des établissements de jeux d’argent, les sites pour jouer au casino à distance se multiplient sur internet. Des sites de plus en plus intuitifs qui permettent aux internautes de se plonger virtuellement dans une salle de jeu pour recréer au mieux les conditions réelles des casinos.

Ces différentes plateformes en ligne proposent les bonus et tours gratuits pour fidéliser les clients qui sont tentés de jouer quotidiennement, grâce à des offres toujours plus intéressantes.

Ces solutions de loisirs numériques qui vont continuer à avoir la côte auprès des utilisateurs à la suite des restrictions sanitaires mises en place par le gouvernement, qui interdit les rassemblements dans les lieux publiques. Côté accessibilité, cela représente également un gain de temps pour les joueurs qui ont simplement besoin d’une connexion internet et d’un compte d’accès pour pouvoir rejoindre ses plateformes qui comptent des millions d’utilisateurs à travers le monde.

D’autant plus qu’il n’est pas toujours facile de pouvoir pénétrer à l’intérieur d’un casino qui pour la plupart des établissements, demandent une tenue correcte exigée et un âge minimum de 18 ans, pour pouvoir ainsi approcher les machines à sous et les tables de poker ou de roulette russe.

Rappelons que ces restrictions s’appliquent jusqu’au 1er décembre inclus. Des mesures qui pourraient amenées à être reconduites si l’évolution de l’épidémie de Covid-19 ne diminue pas dans les prochains jours. Le gouvernement qui devrait prochainement prendre la parole dans les jours ou les semaines à venir pour statuer.

En attendant, les français doivent continuer à respecter les mesures de ce nouveau confinement, en ne sortant uniquement pour des achats de première nécessité, dans le cadre de son travail professionnel ou scolaire, pour des urgences. Ces derniers qui doivent se munir systématiquement d’une attestation de déplacement. Dans le cas contraire, ils s’exposeront à des amendes pouvant aller de 135 à 1500 euros d’amende pour les plus récalcitrants.