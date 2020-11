On aide les commerçants. Actu-Mag.fr se mobilise pour mettre en avant les commerces et restaurants qui font du Click and collect en France

Posted by La Rédaction on

En cette période de crise sanitaire particulièrement compliquée, plusieurs commerces non-essentiels ne peuvent accueillir du public au sein de leurs établissements.

Nombreux de ces établissement peuvent toutefois poursuivre leurs ventes via un système de Click and Collect. Pour aider au mieux nos commerçants durant cette période particulièrement difficile, notre rédaction se mobilise pour mettre en avant vos commerces qui proposent ces services.

Vous êtes un restaurateur, un commerçant en France et votre établissement est contraint d’être fermé en raison des mesures gouvernementales. Vous êtes toutefois autorisé à poursuivre vos activités via le système de commandes ou de Click and Collect. Alors renseignez votre établissement sur notre site pour avoir plus de visibilité auprès de vos clients. Veuillez remplir le formulaire ci-dessous : * N’hésitez pas à relayer cette chaîne d’entraide via les réseaux sociaux sous le hashtag : #onaidelescommerçants

La liste des établissements sera mise à jour quotidiennement sur notre site au fur et à mesure des demandes.

* Ne pourront être acceptés que les établissements (commerces et restaurants) basés en France et actuellement fermés au public qui assurent un sytème de Click and Collect.

Par La Rédaction