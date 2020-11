The Weeknd sélectionné pour assurer le show durant la mi-temps du Super Bowl 2021

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Le chanteur canadien a été choisi par la NFL pour assurer le show à la mi-temps du prochain Super Bowl 2021.

Le Super Bowl, c’est le show incontestable des USA qu’aucun américain ne manquerait pour rien au monde. Et on connait désormais le nom de celui qui aura le privilège d’assurer le spectacle à la mi-temps du plus grand championnat de football américain.

C’est le chanteur canadien The Weeknd qui a été choisi par la NFL, la ligue professionnelle de football américain, pour monter sur la scène du Raymond James Stadium à Tampa en Floride, le 7 février 2021.

Reste à savoir comment le concert sera adapté pour y recevoir du public en raison de la pandémie de Covid-19 qui est très présente sur le territoire américain. Malgré le contexte, le chanteur de 30 ans s’est exprimé via un communiqué : « Je suis touché, honoré, et ravi de me retrouver au centre de cette célébrissime scène cette année. » a-t-il déclaré.

Reste à savoir si l’évènement pourra être maintenu ou non en février sachant que plusieurs matchs de la NFL ont dû se réorganiser en raison de la multiplication de cas de Covid-19 dans les équipes.

Réponse le 7 février prochain…

Par Jérémy Renard