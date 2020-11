Covid-19 : Le vaccin de la société Moderna serait efficace à 94,5 %

Posted by La Rédaction on

Après l’annonce d’un vaccin efficace à 90 % par les laboratoires Pfizer et BioNTech, la société Moderna a révélé que son vaccin contre le covid-19 serait efficace à 94,5 % selon des premiers résultats.

La société américaine Moderna a communiqué des premiers résultats encourageants de son vaccin contre le covid-19. Actuellement en phase 3, il permettrait de réduire le risque d’attraper la malade de 94,5 %. De quoi redonner un peu d’espoir.

Depuis janvier 2020, selon un article de Libération, 30 000 personnes ont participé à un essai clinique aux États-Unis. Les participants ont été divisés en deux groupes : un placebo et un vacciné. Sur les 95 malades du virus, 90 appartenaient au groupe placebo et 5 au groupe vacciné. De plus, les chercheurs ont remarqué que les malades du groupe vacciné ont développé une forme moins grave du covid. La vaccin serait donc en mesure d’atténuer les effets de la maladie.

Des méthodes de conservation moins contraignantes

Le vaccin de Pfizer et BioNTech, efficace à 90 % selon les premiers essais, doit être conservé dans de puissants congélateurs à une température de -70°C. Une méthode de conservation très contraignante puisque seul le secteur biomédical est équipé de ce dispositif technique.

Le vaccin de Moderna a besoin d’être transporté à -20°C et d’être stocké dans un

réfrigérateur classique pendant un mois. Un avantage non négligeable.

Si la mise sur le marché des vaccins sera longue, cela suscite beaucoup d’espoir.

Toujours est-il que la course au vaccin se poursuit.

Par Anna David