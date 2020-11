Londres : Une fillette de deux ans décède après s’être étouffée avec un morceau de saucisse à la crèche

Le drame s’est produit le 12 novembre dernier à la crèche Mini Learners de Radlett à Londres.

Sadie Salt était une petite fille de deux ans joyeuse. Sa vie a malheureusement basculée le 12 novembre dernier.

L’accident s’est produit pendant l’heure du déjeuner alors qu’elle se trouvait à la crèche. En tentant d’avaler un morceau de saucisse, la fillette s’est étouffée. Elle a été immédiatement transportée vers l’hôpital USI pédiatrique de St Mary avant d’être placée en soins intensifs.

Les médecins ont tout tenté pour la sauvée mais en vain. Sadie est décédée deux jours plus tard, soit le 14 novembre.

« Nous sommes dévastés d’avoir perdu notre belle Sadie » ont déclaré les parents de la victime encore très traumatisés par ce drame.

Une pétition demandant l’interdiction de servir des saucisses et des raisins aux enfants de moins de cinq ans dans les crèches

Après ce drame, de nombreux parents d’élèves se sont mobilisés pour que ce type d’accident ne se reproduise plus. Une pétition en ligne a été créer afin de demander l’interdiction de servir des saucisses et des raisins aux enfants de moins de cinq ans dans les crèches.

« Nous sommes pleinement conscients que des accidents peuvent arriver mais des choses peuvent aussi être mises en place afin d’éviter que ces accidents ne se produisent. Les saucisses sont réputées pour leur forme inconfortable et leur peau dure, ce qui rend la mastication plus difficile pour les petits enfants. Les raisins appartiennent à la même catégorie. Nous lançons un appel pour que les saucisses et les raisins soient bannis de tous les milieux de la crèche dès que possible afin qu’aucune autre famille n’ait à subir la dévastation et le chagrin que tant de gens ont ressentis ce week-end. » peut-on lire via cette pétition qui a déjà récoltée plus de 4800 signataires. Une cagnotte en ligne a également été créer pour les parents de la petite victime. Une cagnotte qui a déjà récolté 40.796 £.

Sadie Salt laisse derrière elle, deux grands frères et des parents dévastés.

Par Jérémy Renard