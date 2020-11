On a testé pour vous le Kit semi-permanent Le Mini Macaron

Posted by Edwige C. on. Updated:

La marque le Mini Macaron vous permet de réaliser chez vous des manucures semi-permanente qui durent entre 7 et 10 jours.

Pour ce nouveau test, la marque Le Mini Macaron nous a offert un kit semi-permanent édition Licorice (noir). Grace à son vernis 3-en-1 qui fait à la fois base, couleur et top coat, vous aurez une manucure rapide et brillante. De plus le macaron étant tout petit vous pouvez l’emporter partout !

Le kit se compose d’:

Une lampe led en forme d’un macaron noir et son chargeur

Un vernis semi-permanent noir

Une lime

Un repousse cuticule

Une dizaine de lingettes pour retirer le vernis

L’utilisation du kit est très simple. Préparer vos ongles avec votre lime et votre repousse cuticule. Brancher votre lampe et appliquer une couche de vernis. Allumer la lampe allumage et placer votre doigt dans le macaron. Après 30 secondes le vernis est sec et la lampe s’éteint automatiquement. Poser une seconde couche puis renouveler l’opération sur vos autres doigts. En quelques minutes, vous avez une jolie manucure qui tiendra entre 7 et 10 jours !

Le kit version mini coute 34,95€. Il existe une version maxi macaron permettant de faire l’ensemble de la main. La marque propose également un grand choix de couleurs pour répondre à vos envies tout au long de l’année !

