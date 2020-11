Plantes dépolluantes : améliorez l’air intérieur

Posted by La Rédaction on. Updated:

Découvrez les gestes à adopter et les plantes à acheter pour améliorer la qualité de l’air de votre maison

Assainir l’air de la maison à l’aide de plantes dépolluantes

De nos jours, nous passons plus de la moitié de notre temps enfermés dans des bâtiments et plus particulièrement en hiver, où nous passons 22 heures sur 24 sans respirer l’air extérieur. Toutes les matières et les objets qui nous entourent dégagent de nombreuses substances que nous inhalons et qui sont aussi nocives que celles contenues dans l’air extérieur. D’après plusieurs spécialistes, l’air de nos foyers est d’ailleurs de plus en plus pollué à cause de plusieurs facteurs tels que les produits chimiques utilisés pour le ménage ou les différents parfums d’intérieur. Opter pour des bois bruts et non en contreplaqué, utiliser des matériaux naturels pour votre décoration à la place de la moquette ou de la peinture, préférer les textiles naturels, entretenir fréquemment ses appareils à combustion : ce sont des gestes qui participent à l’amélioration de la qualité de l’air. Adopter des plantes dépolluantes peut également réellement changer la qualité de l’air. Nous vous avons préparé un petit guide des plantes à choisir pour assainir l’air de la maison ainsi que plusieurs petites astuces à adopter au quotidien afin de purifier votre intérieur. Il existe aussi des appareils tels que des humidificateurs ou des purificateurs, mais il existe surtout un produit 100 % naturel : la plante dépolluante, qui une fois installée dans un pot en géotextile peut être placée où vous voulez dans la maison.

Quelles plantes choisir pour améliorer la qualité de l’air ?

La pollution intérieure est invisible et de ce fait plus dangereuse, c’est pourquoi il vaut mieux se débarrasser des produits chimiques et industriels et adopter des plantes dépolluantes, qui ont chacune leurs vertus et apportent du bien-être dans votre quotidien.

Voici une liste de plantes dépolluantes et de leurs bienfaits à adopter dès que possible :

Géranium : Si vous deviez n’en choisir qu’une, ce serait celle-ci. Plante dépolluante par excellence, elle élimine l’ammoniac, le benzène, le formol et le xylène, autant dire une multitude de produits chimiques. De plus, il en existe une centaine de sortes différentes et elle est très peu onéreuse.

: Si vous deviez n’en choisir qu’une, ce serait celle-ci. Plante dépolluante par excellence, elle élimine l’ammoniac, le benzène, le formol et le xylène, autant dire une multitude de produits chimiques. De plus, il en existe une centaine de sortes différentes et elle est très peu onéreuse. Ficus : Très beau et très facile d’entretien, il humidifie naturellement l’air et absorbe les produits nocifs (mousse isolation, colle de la moquette, imprimante…)

: Très beau et très facile d’entretien, il humidifie naturellement l’air et absorbe les produits nocifs (mousse isolation, colle de la moquette, imprimante…) Anthurium : Plante tropicale venant de l’Amérique du Sud. Idéale dans les endroits chauds et humides comme une cuisine ou une salle de bain. Elle absorbe l’ammoniac qui est très présent dans nos produits d’entretien.

: Plante tropicale venant de l’Amérique du Sud. Idéale dans les endroits chauds et humides comme une cuisine ou une salle de bain. Elle absorbe l’ammoniac qui est très présent dans nos produits d’entretien. Dracaena : Plante très garnie de belles feuilles vertes. Idéale pour les fumeurs car elle absorbe les émanations de monoxyde de carbone. Elle n’est pas très copine avec le soleil donc elle sera idéalement placée dans une entrée, ou un couloir lumineux. Attention, cette plante est très toxique pour les chiens et les chats, donc si vous avez des animaux domestiques, elle est à éviter très fortement.

Sansevière : Appelée aussi « la langue de belle-mère », elle est idéale si vous n’avez pas la main verte car il lui faut peu d’eau et peu d’entretien, elle vit également bien dans un endroit peu lumineux. Le mieux est de la mettre dans une chambre à coucher car elle dégage énormément d’oxygène pendant la nuit, de plus elle absorbe certaines substances nocives. Elle a également des vertus bénéfiques pour les yeux, la peau et les voies respiratoires.

: Appelée aussi « la langue de belle-mère », elle est idéale si vous n’avez pas la main verte car il lui faut peu d’eau et peu d’entretien, elle vit également bien dans un endroit peu lumineux. Le mieux est de la mettre dans une chambre à coucher car elle dégage énormément d’oxygène pendant la nuit, de plus elle absorbe certaines substances nocives. Elle a également des vertus bénéfiques pour les yeux, la peau et les voies respiratoires. Chlorophytum : Appelée couramment « la plante araignée », elle est très efficace contre les toxines contenues dans la peinture, les produits ménagers, la fumée de cigarette, etc. Elle dégage de l’oxygène et s’attaque aussi au monoxyde de carbone.

: Appelée couramment « la plante araignée », elle est très efficace contre les toxines contenues dans la peinture, les produits ménagers, la fumée de cigarette, etc. Elle dégage de l’oxygène et s’attaque aussi au monoxyde de carbone. Spatiphyllum : Appelée aussi « fleur de lune » en raison de ses fleurs aux extrémités piquantes. Idéale à acquérir quand vous faites des travaux, car elle absorbe tout ce qui est nocif (colle, vernis, substances nocives contenues dans la peinture ou la moquette,…)

: Appelée aussi « fleur de lune » en raison de ses fleurs aux extrémités piquantes. Idéale à acquérir quand vous faites des travaux, car elle absorbe tout ce qui est nocif (colle, vernis, substances nocives contenues dans la peinture ou la moquette,…) Bromeliaceae : Plante tropicale américaine et africaine, il en existe plus de 1000 espèces diverses et colorées. Très résistante à la sécheresse, elle n’a pas besoin d’être abondamment arrosée. Vrai purificateur d’air des substances telles que le benzène dégagé par les colles, les cires de meubles ou les détergents.

En plus des bienfaits dépolluants, elles sont aussi efficaces pour réguler l’humidité dans vos logements, où les problèmes de moucherons par exemple. Elles sont à adopter au plus vite afin de vraiment respirer l’air le plus pur que vous pouvez tout en étant chez vous et ainsi éviter de contracter des maladies comme l’asthme ou encore diverses allergies.

Les gestes à adopter au quotidien

Il est important d’adopter des petits gestes quotidiennement afin de purifier l’air de la maison :

Aérer en grand votre logement 10 minutes matin et soir, et cela tous les jours.

Ne pas obstruer l’espace qu’il y a entre vos portes et vos sols afin que l’air puisse circuler.

Penser à ouvrir en grand quand on fait la cuisine et qu’on ne possède pas de hotte afin d’éviter d’inhaler des substances potentiellement cancérigènes.

Limiter toute source de fumée (encens, bougie parfumée, cigarette à l’intérieur de vos foyers)

Choisir de bons matériaux et électroménagers étiquetés A+

Privilégier un produit ménagers multi-usages ou le vinaigre blanc ou le savoir noir plus naturels

Nettoyer les VMC régulièrement

Utiliser des huiles essentielles et des plantes dépolluantes

Investir dans un humidificateur ou un purificateur d’air

