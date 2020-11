Comment entretenir votre linge de maison ?

Posted by La Rédaction on

Le linge de maison demande une attention particulière au niveau de l’entretien. Voici quelques conseils à mettre en application.

Linge de maison : nos recommandations pour un bon entretien

Pour se sentir bien chez soi, on accorde beaucoup d’importance à la décoration ainsi qu’au choix du linge de maison. Linge de lit, de bain, rideaux, nappes font partie des tissus que l’on utilise au quotidien. Afin de garantir leur propreté, mais aussi leur fraîcheur, un entretien rigoureux est essentiel semaine après semaine. Du lavage au séchage en passant par le repassage, voici quelques conseils pour profiter d’un linge de maison impeccable.

À quelle fréquence est-il nécessaire de laver le linge de maison ?

Le linge de maison se compose de matières telles que le coton ou bien encore le polyester, des fibres qui comme pour les vêtements nécessitent un entretien régulier. Cependant, la fréquence de lavage dépend du linge en question. Pour le linge de lit (housse de couette, taies d’oreiller et draps), nous passons en moyenne 7 à 8 heures dedans, il est donc recommandé de les laver une fois toutes les deux semaines. Le linge de bain se trouvant quant à lui dans une pièce humide et propice à la prolifération de bactéries et de microbes, il est conseillé de laver serviettes et gants de toilette une fois par semaine.

Les rideaux et housses de canapé, comme les modèles que vous pouvez trouver chez Best Interior, demandent un entretien moins fréquent. Vous pouvez les laver à hauteur de deux fois par an et bien entendu, à chaque fois que vous observez la présence d’une tâche tenace nécessitant un lavage en machine. Il en va de même pour vos nappes lorsque vous les utilisez uniquement pour habiller les tables en dehors des repas.

Un entretien régulier du linge de maison est important car la lessive permet de lutter contre les acariens et les saletés qui s’accumulent très vite. Il est de plus toujours très agréable d’utiliser un linge frais, propre et qui sent bon.

Le lavage du linge de maison exige de respecter quelques règles de base. La première étape est celle du tri : le linge délicat doit toujours être lavé à part et il est primordial de séparer le blanc des couleurs. Prévoyez un lavage spécial linge de maison et veillez à ne pas surcharger la machine à laver afin que le linge puisse bouger en toute liberté.

La seconde étape est celle de la lecture des étiquettes. Si on la néglige souvent, elle permet pourtant de prendre connaissance des recommandations essentielles pour ne pas abîmer le linge de maison lors du lavage en machine. Pour le linge de lit et le linge de bain, les matières telles que le polyester, le coton et la percale de coton nécessitent un lavage à 30° ou 40°. C’est amplement suffisant pour retrouver un linge propre et frais et surtout ne pas endommager les fibres. Pour les tissus plus délicats tels que vos voilages, limitez-vous à un lavage à 30°.

Pour le séchage de votre linge de maison, il est possible d’utiliser un sèche-linge. Sélectionnez bien entendu un programme adapté pour ne pas abîmer les fibres. À l’arrivée des beaux jours et même l’hiver dans les régions les plus ensoleillées, le séchage à l’air libre est un moyen naturel de débarrasser le linge des bactéries, mais aussi des mauvaises odeurs. Vous pouvez privilégier ce mode de séchage dès que l’occasion se présente.

Au niveau du repassage, misez sur un matériel de qualité. C’est-à-dire une planche à repasser avec une housse épaisse et idéalement une centrale vapeur, à défaut un fer à repasser à jet d’eau et vapeur. La vapeur est réputée pour détendre les fibres. Attention enfin à ne pas utiliser une température trop élevée, testez toujours sur un morceau de tissus afin de voir comment celui-ci réagit.